Analisti, Fitim Zekthi, në një intervistë në News 24 ka folur për garën e Tiranë, duke folur për të dyja kampet. Zekthi theksoi se kandidatja e PS Ogerta Manastirlliu është një zyrtare besnike ndaj kryeministrit Edi Ramës, kurse sipas tij, Florian Binaj nuk ka një karrierë politike.
“Binaj mund të jenë njeri i mrekullueshëm. Por nuk besoj se politika mund të bëhet me njerëz, që nuk kanë mendim politik. Çfarë pikëpamjesh kanë për rendin taksat ndarjen e pushtetit, vendor, për arkitekturën.
Manastirlliu është socialiste e thekur. Profili i saj është një zyrtare e thekur tek zoti Rama. Kryebashkiaku real do të jetë Rama, por jo Manastirlliun.
PS nuk ka nxjerrë në garë Manastirlliun, por ka nxjerrë Ramën i kamufluar nën umbrellën e Manastirlliut. PD për të kaluar këtë situatë të sikletshme.
Kjo sëmundje e PD është shfaqur edhe në bashkitë e tjera. Binaj nuk vjen nga një karrierë politike që të bindë që ai ka energji politike. Në fund të fundit çfarë është politika. Është të kesh ide politike më të mira për kundërshtarit.”, tha Zekthi.
