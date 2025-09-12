Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e djeshme të Asamblesë socialiste zyrtarizoi emrin e Ogerta Manastirliut si kandidaten e PS për Bashkinë e Tiranës.
“Po PD a e ka gati një kandidat për bashkinë më të madhe në vend?”, kjo ishte pyetja që iu bë në QUO VADIS nga moderatorja Pranvera Borakaj, nënkryetarit të grupit parlamentar demokrat Belind Këlliçi.
I ftuar në studio, Këlliçi tha se Ilir Alimehmeti dhe Jorida Tabaku janë dy emra potencial që mund të sjellin fitoren e opozitës në Tiranë, megjithatë duhen bërë konsulta me bazën dhe me aleatët më parë.
Pjesë nga biseda:
Borakaj: Keni ju në figurë sot?
Këlliçi: Po patjetër që po janë disa.
Borakaj: Cilët?
Këlliçi: Është Ilir Alimehmeti, i cilli ka qenë kandidat edhe përballë meje brenda partisë.
Bregu: Mesa di unë Alimehmeti nuk e ka më ambicie.
Këlliçi: Kjo do të jetë pjesë e strukturave.
Borakaj: Je me teorinë e Agron Shehajt.
Këlliçi: Jam me gjysmëteorinë e Agron Shehajt. Do të duhet një figurë politike e dakordësuar.
Myslimaj: PD e ka të vështirë t’i bëjë bashkë partitë e vogla.
Këlliçi: Ne flasim për parti që kanë në sfond partitë e vogla që duan rrëzimin e Ramës. Unë mendoj se zoti Alimehmeti ka staturën për të dhënë më të mirën. Zonja Jorida Tabaku po ashtu.
Borakaj: Ju kë mendoni se ju përfaqëson më mirë?
Këlliçi: Nuk e them dot unë personalisht. Por po them nëse vjen çështja te emrat, ka emra sa të duash që kanë mundësinë për të mundur Ogerta Manastirliun.
Leave a Reply