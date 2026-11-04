Gara për një vend në Senatin amerikan në shtetin e Michiganit vijon të mbetet e papërcaktuar, ndërsa autoritetet po vazhdojnë numërimin e votave. Përballja mes kandidatit demokrat Abdul El-Sayed dhe rivalit republikan Mike Rogers po zhvillohet me diferencë të ngushtë.
Sipas CNN, Rogers mbetet matematikisht në garë, por një pjesë e konsiderueshme e votave që ende nuk janë numëruar vijnë nga zona me shumicë demokrate. Sipas analizës, kjo mund të ndikojë në ecurinë e rezultatit në favor të El-Sayed.
Një nga zonat kryesore ku priten ende shumë vota është Qarku Wayne, ku përfshihet edhe qyteti i Detroitit. Ky qark përfaqëson rreth 18% të popullsisë së Michiganit dhe njihet si një nga zonat ku procesi i numërimit të votave në SHBA mund të zgjasë më shumë.
Sipas analizës, rezultati në këtë qark mund të ketë ndikim të rëndësishëm në garën mes dy kandidatëve. Numërimi i votave të mbetura do të jetë vendimtar për përcaktimin e rezultatit përfundimtar në Michigan.
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Burimi: Botë
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