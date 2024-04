Faza finale e Garës Ndërkombëtare për Projekt-Ide Arkitekturore për “Expo Albania” zhvillohet ditën e sotme. I pranishëm në këtë aktivitet ka qenë edhe kryeministri i vendit, Edi Rama, i cili ka thënë se janë vetëm 5 finalistë të përzgjedhur për fazën finale, prej të cilëve 2 amerikanë dhe 3 evropianë.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama ka thënë ka pasur një listë të gjatë të interesuarish për “Expo Albania” që ka ofruar më shumë se 60 aplikantë. Rama ka shtuar se konkursi ka si qëllim përzgjedhjen e projektit që juria do të shohë si më të përshtatshëm për t’u ndërtuar dhe për t’i dhënë Shqipërisë më në fund një qendër të re me organizime të posaçme.

Edi Rama: I rëndësishëm në rrugën e transformimit të vendit dhe në një fazë të re zhvillimi ku ka hyrë vendi ynë që lidhet ndër të tjera edhe me kontributin e arkitekturës në këtë transformim dhe me praninë e një rrethi të gjerë arkitektësh me prestigj ndërkombëtar, të cilët shtohen dita-ditës në funksion të jetësimit të një të ardhmeje që arkitektura ndihmon ta shohim më pranë dhe ta parashohim përmes shprehjeve dhe shfaqjeve të saj. Është kënaqësi dhe privilegj të kemi një tjetër mbledhje që mbledh arkitektët nga e gjithë bota për të konkurruar për një tjetër projekt ambicioz dhe që sjellin një tjetër kontribut për Shqipërinë në një nivel tjetër zhvillimi ku ne kemi bindjen e palëkundur se kontributi i arkitektëve është i jashtëzakonshëm.

Ky konkurs ka si qëllim përzgjedhjen e projektit që juria do të shohë si më të përshtatshëm për t’u ndërtuar dhe për t’i dhënë Shqipërisë më në fund një qendër të re, ku do të kemi infrastrukturë për organizime të posaçme që nga panairet e deri tek ekspozita e artit, tek eventet, konferencat, takimet e përmasave të ndryshme dhe patjetër dhe një destinacion për banorët e Tiranës, por edhe për vizitorët që do të gjejnë arsye për të vizituar këtë hapësirë të re që po ndërtojmë. Për ne, kjo është një moment mjaft i mirëseardhur për të ngritur këtë qendër ekspozimi ku mund të ndodhin të gjitha ato organizime. Vjen në momentin e duhur sepse disa vjet më parë do të kishte qenë e parakohshme të investoje masivisht në këtë lloj strukture. Ka nevojë Shqipëria për këtë në mënyrë që të ecë përpara dhe të rrisë stekën e ambicies së saj.

Kemi pasur një listë të interesuarish që deri tani ka qenë lista më e gjatë e studiove ndërkombëtare për një konkurs ndërkombëtar tonin, afro më shumë se 60 aplikantë, ajo që na ka entuziazmuar dhe prekur ka qenë cilësia dhe reputacioni i tyre. Besoj se kemi zgjedhur 5 finalistë që meritojnë të gjithë respektin dhe mirënjohjen tonë për faktin që e pranuan këtë sfidë dhe erdhën në Shqipëri. 4 prej 5 finalistëve janë të rinj në Shqipëri dhe kjo na bën të lumtur sepse ata nuk janë vetëm 4 të rinj të sapoardhur nga bota e arkitekturës, por 4 realitete të shkëlqyera në botën e arkitekturës, për herë të parë kemi 2 amerikanë që po përpiqen të pushtojnë këtë vend dhe 3 evropianë që po përpiqen ta ruajnë këtë vend. E mirëpresim këtë pushtim nëse do të ndodhë sepse nuk do të jetë përmes bombave, por përmes arkitekturës lulëzuese. I uroj të gjithëve suksese, uroj që ndërkohë që fituesi do të ndërtojë qendrën e ekspozitës, ata që nuk do të fitojnë do të merren me gjëra të tjera. Të pritur të mbështesim të gjithë të kenë shansin të ndërtojnë me ne këtë Shqopëri të re.

I pranishëm në aktivitet është edhe ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxhe i cili ka thënë se sot i pret një ditë e gjatë ku pritet finalizimi i kësaj faze për “Expo Albania”.

