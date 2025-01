Drejtuesi i Delegacionit të BE-së në Shqipëri, ambasador Silvio Gonzato, ka reaguar pasi Këshilli Drejtues i RTSH vendosi pezullimin e garës për drejtorin e RTSH, pas akuzave për paligjshmëri.

Përmes një reagimi në rrjetet sociale, teksa ka ndarë edhe një reagim të prezencës së OSBE, e cila bëri thirrje për një garë transparente dhe të bazuar në meritë, edhe Gonzato ka kërkuar që të bëhet transparencë.

‘Vendimi i duhur. Në një kohë kur ne hapim platformën për promovimin e lirisë së shprehjes në Shqipëri përmes dialogut të hapur, ne duhet të ndërtojmë besim dhe të sigurojmë transparencë’, tha ai.

Right decision. At a time when we kick off the platform for promoting freedom of expression in #Albania through open dialogue, we need to build trust and ensure transparency. https://t.co/eUqFOoeyBm

— Silvio Gonzato (@EUAmbAL) January 31, 2025