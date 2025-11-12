Gara për drejtues të rinj në disa struktura të rëndësishme të Policisë së Shtetit ka hyrë me disa ndryshime, ndërsa Euronews Albania ka zbardhur emrat e kandidatëve që kanë aplikuar për pozicionet vakante.
Sipas burimeve, për postet e drejtorëve të policisë në qarqet Elbasan, Shkodër dhe Korçë kanë kandiduar:
Drejtues i Parë Ardian Çipa
Drejtues i Parë Alban Cela
Drejtues Ulian Shpataraku
Drejtues Islor Islami
Drejtues Loard Sallaku
Drejtues Dritan Lena
Ndërkohë, për pozicionin e Drejtorit të Departamentit të Kufirit dhe Migracionit, kandidojnë:
Drejtues i Lartë Pëllumb Seferi
Drejtues i Parë Saimir Muçaj
Drejtues i Parë Ferdinand Mara
