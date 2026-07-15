Kryedemokrati Sali Berisha sqaroi në një prononcim për mediat se kandidatët në garën e brendshme për strukturat drejtuese të PD janë njoftuar më përpara, por jo publikisht me qëllim që të zvogëlohej në maksimum lobimi.
Berisha theksoi se është kundër lobimit brenda partisë, ndonëse është një proces që s’mund të ndalohet, por të zvogëlohet.
Pyetje: Edhe një pyetje tjetër zoti Berisha. Ka nga ata që krahasojnë sjelljen tuaj në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, kur prezantoni kandidaturat për sekretariatet, me atë që bën Edi Rama kur i njofton ministrat aty në sallë se do jenë ministra. E krahasojnë këtë me njoftimin që ju bëni…
Sali Berisha: Jo, e kanë marrë më përpara vesh.
Pyetje: Sa orë përpara zoti Berisha?
Sali Berisha: Tani sa orë përpara e dinë ata. Ka një moment, do t’jua them haptas. Për zvogëlimin se s’ka asnjë arsye tjetër, por për zvogëlimin në maksimumin e mundshëm të lobimit, që nuk e përjashton dot kurrë, por mbahet një rezervë, se për mua unë mund t’jua kisha dhënë ju që në mëngjes. Por problemi i lobimit nuk është se nuk është një problem shqetësues.
Pyetje: Jeni kundër lobimit brenda partisë?
Sali Berisha: Jam kundër, por nuk e ndalon dot, nuk e ndalon dot absolutisht. Unë nuk di një mekanizëm ta ndaloj, po mund ta zvogëlosh atë. Kështu që e vetmja gjë, në qoftë se ka mbetur ndonjë njeri që e ka marrë vesh në sallë, kjo është habi sepse ata që kur i kanë marrë nga unë ka patur një porosi të prerë që të njoftohen që të gjithë paraprakisht. Dhe mund të ketë mbetur ndonjë tek-tuk për një arsye s’ka hapur telefonin…
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