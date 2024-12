Nga 9-11 maj 2025 gara e famshme e çiklzimit ‘Giro D’Italia’ do fillojë nga Shqipëria. Në praninë e kryeministrit Edi Rama u prezantua edhe etapa e kësaj gare që do zhvillohet nga Tiranë, Durrës dhe Vlorë. Rama e vendosi kreun te rritja turistike që do i vijë vendit nga ky aktivitet që ndiqet nga miliona shikues dhe transmetohet në 200 televizione.

Për një javë gjithë oragnizatorët dhe pjesëmarrësit që kapin një numër prej afro 3 mijë personash do jenë në vendin tonë. ‘Giro D’Italia’ nis më 9 maj 2025 dhe zgjat deri në 21 maj 2025.

“Kemi marrë nga RCS Sport konfirmimin se Shqipëria është zgjedhur për nisjen e madhe 2025. E di që ka shumë vende që konkurrojnë për këtë nisje të garës dhe për këtë jam më i lumtur që kemi mundur shumë të tjerë që janë më të mëdhenj dhe më ta pasur. Do tregojmë vendin tonë të mrekullueshëm për 800 milionë teleshikues nga e gjithë bota.

Më vjen mirë që do fillojë këtu sepse biçikleta është mjeti i vetëm që unë di t’i jap dhe nuk bëj shaka.

Jemi një Itali në anën tjetër të detit, ku të gjithë do përfshihen për këtë pritje të madhe. Kjo është hera e parë për ne, por shpresoj që jo e fundit. Është e sigurt që nuk do kërkojmë nisjen në 2026. Urbano Cairo, kreu i ECS nuk mundi të jetë këtu dhe unë e falenderoj, edhe pse jam me Juventusin dhe ai i Torinos.

Për ata që nuk e ndjekin çiklizmin, me këtë turne mund të them se është njësoj si të kishim këtu Cristiano Ronaldon, por me biçikletë”, tha Rama.