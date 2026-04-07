Në gjysmën e dytë të shekullit XX, rivaliteti midis fuqive të mëdha përqendrohej në armët bërthamore. Sot, kjo garë është zhvendosur në një fushë të re dhe vendimtare: Inteligjenca Artificiale (AI).
Dy superfuqitë globale, Shtetet e Bashkuara dhe Kina, janë përfshirë në një përballje të ashpër për dominimin teknologjik, një garë që zhvillohet në laboratorë kërkimorë, universitete dhe kompani inovative, me kosto që arrijnë triliona dollarë.
Ekspertët e përshkruajnë këtë rivalitet si një betejë midis “trurit” dhe “trupit” të AI. SHBA ka pasur tradicionalisht epërsi në “trurin” e inteligjencës artificiale, duke udhëhequr në zhvillimin e modeleve gjuhësore të mëdha (LLM) dhe chatbotëve. Një moment kyç ishte lançimi i ChatGPT nga OpenAI në nëntor 2022, i cili revolucionarizoi mënyrën si njerëzit ndërveprojnë me teknologjinë. Sot, qindra miliona përdorues në mbarë botën e përdorin atë çdo javë.
Kompanitë amerikane si Google dhe Anthropic kanë investuar miliarda dollarë për të zhvilluar sisteme të ngjashme, duke synuar dominimin në këtë sektor fitimprurës. Megjithatë, avantazhi strategjik i SHBA-ve nuk qëndron vetëm te softueri, por edhe te hardueri – veçanërisht te mikroçipat e avancuar që fuqizojnë këto sisteme. Një rol kyç luan Nvidia, e cila dominon dizajnin e çipave të fuqishëm.
Për të ruajtur këtë epërsi, Shtetet e Bashkuara ka vendosur kufizime të rrepta eksporti ndaj Kinës, duke penguar aksesin e saj në teknologji kritike. Këto masa përfshijnë edhe ndalimin e eksportit të makinerive të avancuara nga kompani si ASML, e vetmja në botë që prodhon pajisje të nevojshme për prodhimin e çipave më të avancuar.
Megjithatë, Kina ka reaguar fuqishëm. Në vitin 2025, ajo prezantoi chatbotin DeepSeek, i cili ofron funksione të ngjashme me modelet amerikane, por me kosto shumë më të ulët. Ky zhvillim tronditi tregjet globale dhe vuri në pikëpyetje efektivitetin e strategjisë amerikane të kufizimeve teknologjike. Analistët besojnë se këto kufizime kanë nxitur inovacionin dhe vetë-mjaftueshmërinë në Kinë.
Ndërkohë, Kina ka një avantazh të qartë në “trupin” e AI – robotikën dhe automatizimin. Me miliona robotë në përdorim dhe mbështetje të madhe shtetërore, ajo ka integruar teknologjinë në prodhim dhe jetën e përditshme. Qytete si Shenzhen dhe Shanghai janë shembuj të përdorimit të avancuar të robotëve dhe dronëve, përfshirë dërgesat automatike.
Një nga zhvillimet më interesante është përdorimi i robotëve humanoidë për të përballuar plakjen e popullsisë. Deri në vitin 2035, pritet që numri i personave mbi 60 vjeç në Kinë të kalojë popullsinë e Shtetet e Bashkuara, duke rritur nevojën për automatizim në sektorë si kujdesi shëndetësor.
Gara globale për inteligjencën artificiale mbetet e hapur. SHBA-të vazhdon të udhëheqë në zhvillimin e teknologjive bazë dhe çipave, ndërsa Kina po avancon me shpejtësi në efikasitet dhe robotikë. Në vitet e ardhshme, kjo përballje mund të përcaktojë jo vetëm ekonominë globale, por edhe balancën e fuqisë në botë.
Leave a Reply