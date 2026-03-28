Shërbimet e Komisariatit të Policisë Krujë në vijim të punës për evidentimin dhe goditjen e veprimtarive të kundërligjshme në fushën e lojërave të fatit, pas një pune të mirëorganizuar, kanë finalizuar operacionin policor të koduar “Game over 3”.
Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan shtetasit G. B., 34 vjeç dhe D. H., 24 vjeç,si dhe u procedua penalisht shtetasi E. S., 39 vjeç, të tre banues në Krujë.
Në celularët e 3 shtetasve të lartëpërmendur, shërbimet e Policisë gjetën faqe dhe linqe që shërbenin për vënien e basteve sportive.
Gjatë operacionit u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, 3 celularë që shërbenin për këtë veprimtari të paligjshme.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
Leave a Reply