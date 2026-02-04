Të mërkurën u mbajt në Pekin një konferencë për shtypin lidhur me Galanë e Festës së Pranverës të CMG-së për vitin 2026, ku u paraqitën pikat kryesore krijuese të programit dhe aplikimet teknologjike.
Këtë vit, robotët e mishëruar do të shfaqen përsëri skenën e Galasë së Festës së Pranverës, duke arritur nivele të reja artistike. “Modeli i madh mediatik 2.0” i CMG-së do të aplikohet në këtë gala për të përmirësuar ndjeshëm cilësinë dhe efikasitetin e programit. Standardi i teknologjisë audiovizuale “Jingcai”, i zhvilluar nën udhëheqjen e Laboratorit Kombëtar Kryesor të Qartësisë së Lartë të CMG-së, do të zbatohet plotësisht në prodhimin e numrave të galasë.
Zhang Guofei, kreu i Qendrës së Arteve dhe Argëtimit të CMG-së, u shpreh se janë përgatitur me kujdes numra të ndryshëm të programit të galasë, duke përfshirë këngë dhe valle, pjesë operash, skeçe, numra shpejtësie dhe integrime krijuese, duke paraqitur atmosferën festive dhe të mbarë të Vitit të Ri. Duke përdorur inteligjencën artificiale do të krijohet një spektakël pamor. Artistë nga vende të ndryshme do të angazhohen në dialogje magjepsëse me anë të muzikës dhe vallëzimit, për shkëmbime kulturore.
Galaja e Festës së Pranverës e CMG-së do të transmetohet drejtpërdrejt njëkohësisht në “CCTV-1”, “CRI Online” dhe platforma të tjera të mediave të reja në orën 8 të mbrëmjes së 16 shkurtit.
85 kanalet e CMG-së në gjuhë të ndryshme, duke përfshirë anglishten, spanjishten, frëngjishten, arabishten dhe rusishten, do të bashkëpunojnë me mbi 3 300 media të më shumë se 200 vendeve dhe rajoneve në të gjithë botën për të transmetuar dhe për të dhënë njoftime lidhur me Galanë e Festës së Pranverës të CMG-së.
Leave a Reply