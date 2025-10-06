Sot është Festa e Mesvjeshtës e Kinës. Një gala e mrekullueshme e Grupit Mediatik të Kinës, që filloi në orën 20:00, u sjell njerëzve ndjenja kremtuese nëpërmjet një banketi kulturor kinez.
Kënga “Hëna mbi vargmalet Emei” përshkruan peizazhet e bukura nën dritën e hënës.
Kinezët besojnë se hëna e plotë është një simbol i ribashkimit, harmonisë dhe lumturisë. Prandaj, në ditën 15 të muajit të tetë sipas kalendarit bujqësor kinez, kur hëna është e plotë, kremtohet Festa e Mesvjeshtës me ribashkimin familjar. Aktivitetet e shumëllojshme organizohen edhe në mbarë vendin si festival i fenerëve, shfaqje fishekzjarrëve etj.
