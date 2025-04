Katër vjet i kaloi në karrigen e kryeministrit. Gjatë kësaj kohe, shefi i qeverisë në detyrë, Albin Kurti, përveç tjerash do të mbahet mend edhe për disa huqje të tij, të cilat u mundua t’i arsyetonte, raporton Klan Kosova.

E fundit ishte pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve që u mbajtën më 9 shkurt. Kreu i ekzekutivit publikoi në rrjetin social Facebook hartën Kosovës me krejt komunat që doli fituese partia që ai e drejton.

Por këtu, kryeministri në detyrë harroi ta skuqte një komunë. Nuk vonoi shume erdhi edhe kërkim falja e tij.

Një lëshim edhe më të madh, ai dhe stafi i tij e patën kur tashmë kryeministri në detyrë pati rënë në kurthin e komedianëve rusë, Vovan dhe Lexus.

Albin Kurti pati komunikuar me ta me bindjen se është duke bashkëbiseduar me presidentin e Letonisë, Edgars Rinkeviçs.

Pas këtij skandali, i menjëhershëm ishte edhe arsyetimi.

Ndonëse është inxhinier, Kurti pati gabuar edhe në zgjidhjen e një ekuacioni të thjeshtë matematikor kur pati shkuar në Obrançë të Podujevës për të përuruar shkollën “Ali Hadri “.

Posa hyri në klasë, më shumë se fjalimi i drejtorit të shkollës, vëmendjen ia pati tërhequr detyra e pazgjedhur në dërrasën e zezë të nxënësve të klasës së shtatë.

Edhe kur e mori vullnetarisht hapin drejt dërrasës për ta zgjidhur, rezultatin e kishte gabim.

Këtë gabim nuk e vërejti as minisitrja e Arsimit, Arbërie Nagavci që e shoqëronte.

Mirëpo, më vonë kur Kurti e kuptoi gabimin, u kërkoj falje filloristëve në rrjete sociale.