Në Uashington kanë shpërthyer polemika rreth Sekretarit të Luftës, Pete Hegseth, i cili është kritikuar ashpër pasi citoi një varg të rremë nga Bibla gjatë një shërbese fetare në Pentagon.
Gjatë ceremonisë, Hegseth lexoi atë që ai e përshkroi si një lutje të frymëzuar nga Ezekieli 25:17, duke e lidhur atë me një mision kërkim-shpëtimi luftarak të kryer në Iran.
Teksti, megjithatë, nuk është nga Bibla: në fakt është versioni i famshëm i ndryshuar nga filmi Pulp Fiction i Quentin Tarantino-s, i recituar nga personazhi i aktorit, Samuel L. Jackson.
Po në të njëjtën ditë, Hegseth përmendi përsëri Biblën gjatë një konference për shtyp, duke sulmuar median dhe duke e krahasuar atë me farisenjtë e Dhiatës së Re, duke i akuzuar ata se po raportonin luftën kundër Iranit me një qëndrim “negative” dhe paragjykues.
Fjalët e tij nxitën më tej debatin, si për përdorimin e papërshtatshëm të referencës fetare, ashtu edhe për tonin që përdori ndaj shtypit.
