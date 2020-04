Lulzim Basha ka keqkuptuar lajmin e dhene nga ambasadori i BE, Soreca, i cili deklaroi sot se “Donacioni i BE për materiale kontrolli për COVID-19 është gjatë rrugës.

20 mijë teste kalibrues do t’i vihen në dispozicion Institutin e Pajisjeve të Shëndetit Publik në Tiranë. Sa më të besueshme janë testet, aq më efektive është lufta! BE qëndron pranë Shqipërisë”

Mirepo, Luli ka ngaterruar testet kalibrues me tamponet (kitet) ne vetevete, duke dale totalisht blof ne ate qe shkruan ne twitter. Edhe pse Soreca thekson se jane kalibrues testesh qe ato te jene sa me te besueshem, Basha, nga padija apo tentativa per te tjetersuar faktet, shkruan se :”Vetëm rritja e numrit të testimeve mundëson identifikimin real të të prekurve dhe frenimin e përhapjes së virusit. Izolimi i qytetarëve dhe bllokimi i ekonomisë na kushton më shumë se rritja e numrit të testimeve.’