Presidenti Donald Trump tha se si Presidenti rus Vladimir Putin, ashtu edhe Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, duan që ai të marrë pjesë në një takim të mundshëm të ardhshëm mes dy liderëve për të diskutuar një rrugë drejt paqes.
“Të dy duan që unë të jem aty,” tha Trump në një intervistë për Fox News me Sean Hannity. “Të dy duan që unë të jem aty, dhe unë do të jem.”
I pyetur nëse ishte i bindur që paqja mund të arrihet në një periudhë relativisht të shkurtër kohe, Trump u përgjigj: “Mjaft e shkurtër, po.”
Trump gjithashtu pranoi se kishte gabuar kur kishte menduar se konflikti Rusi-Ukrainë do të ishte “më i lehti” për t’u zgjidhur, duke iu referuar premtimit të tij elektoral për ta përfunduar luftën brenda 24 orëve.
“Mendova se kjo do të ishte më e lehta nga të gjitha, por doli të ishte më e vështira,” tha Trump.
