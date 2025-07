Një sulm me armë zjarri në një ndërtesë zyrash në Manhattan, New York, tronditi qytetin më 28 korrik, ku katër persona humbën jetën dhe një u plagos rëndë.

Autori, Shane Tamura, 27 vjeç nga Las Vegasi, kishte për qëllim të sulmonte selinë e Ligës Kombëtare të Futbollit Amerikan (NFL), por për shkak të një “gabimi” fatal, ai u ngjit në katin e gabuar të ndërtesës dhe sulmoi zyra të tjera.

Ku ndodhi sulmi?

Sulmi ndodhi në ndërtesën e njohur në 345 Park Avenue, në zonën e Midtown Manhattan, pranë vendeve si Rockefeller Center dhe Grand Central Terminal.

Si ndodhi ekzaktësisht?

Autori doli nga një BMW me një pushkë AR-15 dhe u nis drejt ndërtesës. Ai qëlloi një punonjës sigurie teksa po futej në godinë, më pas një grua që tentoi të fshihej dhe qëlloi me breshëri plumbash në hollin e ndërtesës. Më pas qëlloi edhe një tjetër punonjës sigurie që po fshihej pas një tavoline dhe një tjetër burrë në holl. Më pas u ngjit me ashensor në katin e 33-të, ku ndodhen zyrat e një kompanie menaxhimi pasurish të paluajtshme. Atje vrau një person dhe më pas u vetëvra.

Çfarë dihet për autorin?

Policia identifikoi autorin si Shane Tamura nga Las Vegasi. Ai punonte në departamentin e survejimit në kazinonë “Horseshoe” në Las Vegas. “Ai nuk ka shkuar në punë të dielën”, tha komisari Tisch.

Kryebashkiaku i New York-ut, Eric Adams, tha se hetuesit besojnë se Tamura donte të sulmonte selinë e NFL-së, por për shkak të një gabimi të bërë te ashensorët, ai hyri në zyrat e gabuara.

Tamura kishte luajtur futboll në shkollë të mesme në Kaliforni, por kurrë në NFL. Sipas hetuesve, ai rezulton me probleme mendore.

Shënimi

Në portofolin e Tamurës u gjet një shënim 3 faqe, ku ai akuzonte NFL-në për sëmundjen kronike traumatike të trurit (CTE), një gjendje e lidhur me goditjet në kokë që prekin sportistët.

Në shënim, Tamura kërkonte që truri i tij të studiohej për këtë sëmundje dhe shprehte keqardhjen e tij.

Kush janë viktimat?

-Didarul Islam, 36 vjeç, oficer policie nga Bangladeshi, i martuar dhe baba i dy djemve

-Wesley LePatner, drejtues ekzekutiv në firmën Blackstone, me karrierë në Goldman Sachs

-Aland Etienne, punonjës sigurie, i njohur si “hero i sigurisë” në New York

-Një punonjëse e Rudin Management, emri i së cilës nuk u bë publik

Komisioneri i NFL-së, Roger Goodell, tha se një punonjës i ligës u plagos rëndë, por ndodhet në gjendje të stabilizuar shëndetësore,.