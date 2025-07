Zëvendësdrejtori i agjencisë, Matt Quinn tha në një intervistë me CBS News se masat disiplinore variojnë nga 10 deri në 42 ditë, duke specifikuar se punonjësit do të kenë “përgjegjësi të kufizuara” ose “role me një nivel të reduktuar të përgjegjësisë operacionale” pas kthimit të tyre.

Quinn më parë mbrojti vendimin për të mos pushuar askënd nga puna pas sulmit ndaj Butler, kur 20-vjeçari Thomas Matthew Crooks qëlloi nga një çati pranë skenës ku Trump po mbante fjalimin elektoral, duke e goditur presidentin në vesh.

Një person vdiq si pasojë e sulmit, ndërsa Crooks u vra nga një snajper i Shërbimit Sekret.

Gjatë intervistës, Quinn pranoi se agjencia ishte përgjegjëse për sulmin, i cili përfaqësonte “një dështim operacional”. “Ne jemi të përqendruar në adresimin e shkakut rrënjësor të problemit dhe mangësive që na vunë në atë situatë, për t’u siguruar që kjo të mos ndodhë më kurrë”.