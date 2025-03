Kryeministri Edi Rama nuk ka harruar as sot që të ironizojë Lulzim Bashën.

Gjatë bashkëbisedimit me komentuesit në Facebook, Ramës iu kërkua që ta fusë edhe kreun e Demokratëve Euroatlantikë LIVE.

Komentuesi: Fute pak Lulin në live

Rama: Jo live nuk e fus dot se është duke fjetur tani. Por do t’i jap një përgjigje se më ka kërkuar sërish dje edhe do t’i jap një përgjigje. Por lëre të flejë edhe pak, ai zgjohet në 12. Tani që është zgjuar, se kur nuk zgjohet nuk zgjohet ai. Ai feston vitin e ri, të nesërmen fle gjumë dhe zgjohet në pranverë. Pranvera për të fillon me 22 qershor, pro është zgjuar këtë herë. Më ka surprizuar.