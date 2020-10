Kryeministri Rama ka reaguar mbi dhënien e nënshtetësive nga Meta, pasi mediat kanë nxjerr shkeljen e ligjit nga ana e presidentit.

“Ilir Meta ka lidhje me Kushtetutën sa ç’ka lidhje me Topin e Artë ai futbollisti afrikan që mori pashaportën shqiptare për 8 orë nga Iliri”, shkruan Rama, teksa i referohet futbollistit të Tiranës, Cobinah, i cili ka marrë nënshtetësinë për 8 orë, ku gjithashtu është në ndjekje penale nga Prokuroria për falsifikim dokumentesh.

Postimi i Ramës në Twitter: