Ekipet shqiptare janë në pritje për të nisur stërvitjet me shpresën që të ketë sa më shpejt një datë për zhvillimin e ndeshjeve.

Federata dhe Ministria e Shëndetësisë kanë filluar komunikimet për të lejuar skuadrat të vijojnë garën e lënë përgjysmë.

Trajneri i Tiranës, Emanuel Egbo thotë për Tv Klan se do të duhet kohë të rikthehet forma e futbollistëve.

“Lojtarët kanë më 2 muaj pa prekur topin me këmbë. Do të jetë e vështirë. Do të nisë në mënyrë individuale, por në ndeshje luhet në grup dhe do të ketë kontakt, nuk është e njëjtë”.

Mendohet që përgatitjet të rinisin më 18 Maj, por ende nuk ka një datë për kampionatin. Për të qenë të sigurtë, Egbo thotë që duhen bërë kontrolle në kushtet e Covid-19, pasi do të ishte vështirë për ekipet shqiptare që kanë një numër të kufizuar lojtarësh.

“Duhet të ketë kontrolle. Nëse dalin 2, 3 ose 5 lojtarë me virus nuk kemi mundësi t’i zëvendësojmë”.

Superliga duhet të zhvillojë edhe 10 javë, pa harruar ndeshjet e Kupës së Shqipërisë. UEFA i ka kërkuar federatave që të përfundojnë aktivitetin deri në fillim të Gushtit.

/a.r