Denis Law, ish-sulmuesi ikonë i Manchester United dhe i vetmi lojtar skocez që fitoi Topin e Artë, ka vdekur në moshën 84-vjeçare, konfirmoi klubi të premten.

“Me zemër të rëndë ju themi se babai ynë Denis Law ka ndërruar jetë. Ai luftoi një betejë të vështirë, por më në fund tani është në paqe”, tha familja Law në një deklaratë, përmes klubit.

“Ne dëshirojmë të falënderojmë të gjithë ata që kontribuan në mirëqenien dhe kujdesin e tij, në të kaluarën dhe shumë më tepër kohët e fundit.

“Ne e dimë se sa shumë njerëzit e mbështetën dhe e donin atë. Faleminderit.”

Shkëlqimi i Law në fushë ndihmoi United të siguronte disa trofe, duke përfshirë Kupën FA në 1963, ku ai shënoi në finale kundër Leicester City, dhe titujt e Kategorisë së Parë në 1965 dhe 1967.

Edhe pse humbi triumfin historik të klubit në Kupën Evropiane në 1968 për shkak të operacionit në gju, Law luajti një rol jetik në udhëtimin e ekipit për t’u bërë klubi i parë anglez që fitoi trofeun prestigjioz.

Sulmuesi skocez u përjetësua si një nga më të mëdhenjtë e të gjitha kohërave të klubit, së bashku me Best dhe Charlton me një statujë jashtë Old Trafford. Ai mbetet lojtari i vetëm në historinë e klubit që ka dy statuja kushtuar atij jashtë stadiumit.