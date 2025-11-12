Në emisionin “Trialog” në RTSH1, moderuar nga gazetarja Alba Alishani, u analizua atentati i ndodhur një ditë më parë ndaj Gilmando Danit dhe Muçi Shaljanit pranë aeroportit të Rinasit, një ngjarje që ka tronditur opinionin publik dhe ka ngritur pikëpyetje mbi sigurinë.
Analisti Lorenc Vangjeli e cilësoi atentatin si një ngjarje jashtëzakonisht dramatike për tre arsye kryesore: së pari, sepse ndodhi në portën hyrëse të kryeqytetit, një zonë që teorikisht duhet të ishte më e sigurta; së dyti, sepse e gjithë dinamika është e dokumentuar me video, pamje që sipas tij flasin më shumë se çdo fjalë dhe e bëjnë ngjarjen edhe më tronditëse; dhe së treti, për shkak të organizimit të komandos që kreu sulmin, i përshkruar si i jashtëzakonshëm dhe i planifikuar në detaje.
Vangjeli shtoi se burimet e kontaktuara nuk e përcaktojnë dot qartë, por logjika e profesionistëve çon në dyshime të arsyeshme se informacioni ka nisur që nga Barcelona, me persona që mund të kenë luajtur rolin e sinjalizuesve edhe gjatë fluturimit.
Ai nënkuptoi se ka pasur persona të tjerë të angazhuar për sinjalizimin e makinës që po dilte nga Rinasi, duke përshkruar mënyrën se si shoferi dhe pasagjeri hipën në automjet, si dhe mundësinë e një grupi mbështetës që ndihmoi në realizimin e atentatit.
Ekspertët, sipas tij, theksojnë se trafiku i pakët në ato momente dhe bllokimi i aksesit drejt aeroportit e bëri të pamundur ndërhyrjen e menjëhershme, pasi askush nuk mund të hynte në mes të “perdes së zjarrit”.
“Ekspertët thonë që dhe trafiku i paktë në këto momente në të dy akseset që të çojnë në drejtim të Aeroportit, në momentin që kanë dëgjuar të shtënat kanë ndaluar dhe e kanë kuptuar që askush nuk mund të hynte në mes të perdes së zjarrit.”
Duke analizuar dinamikën e atentatit, Vangjeli tha se policia duhej të kishte kërkuar ndërhyrje më të shpejtë.
Ai e krahasoi situatën me konceptin e “zonave të lira ekonomike”, duke theksuar se prej të paktën 15 vitesh ekziston një “zonë e lirë e krimit” në Fushë-Krujë dhe Nikël, ku autoriteti i shtetit nuk funksionon. Sipas tij, policia duhej ta kuptonte se makina e autorëve do të merrte atë drejtim dhe të kishte njoftuar përforcime.
“ Flitet shpesh për zona të lira ekonomike, por të paktën në 15 vjet ka një zonë të lirë të krimit dhe kjo është zona e Fushë-Krujës dhe Niklës.Ekziston një ishull autonom ku autoriteti i shtetit nuk funksionon dhe kjo policia duhet ta kuptonte që kjo makinë do të merrte atë drejtim dhe të kishte njoftuar përforcime.
Ai shtoi se autorët e supozuar të krimit kanë ndjekur një itinerar të qartë dhe se e habit entuziazmi i personave me të cilët ka biseduar, të cilët besojnë se shumë shpejt do të identifikohen autorët.
“Më habit entuziasmi i personave që kam biseduar se shumë shpejt ka për t’u zbuluar, besojnë se shpejt do identifikojnë personat por janë në dilemë se sa të zotë janë për ta provuar këtë.”
