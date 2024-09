Kryedemokrati Sali Berisha u pyet sonte në “Opinion” se pse në këtë fushatë elektorale të PD-së mungojnë gratë. Ai tha se qeveria aktuale ka krijuar një ‘realitet banditesk’ me të cilin është gjykuar që më mirë të përballen burrat.

Por sipas Berishës, kjo përzgjedhje është e përkohshme. Ai u premtoi vajzave dhe grave që do kenë vendin e tyre në Parlament e qeverinë e ardhshme në rast se opozita fiton zgjedhjet e 2025-ës.

“Së pari, çështja e parë është një defekt serioz i diktuar për fat të keq nga një realitet dramatik shqiptar. Realitet lokal e qendor në të cilin bandat bëjnë ligjin. Bandat vendosin me vrasësit serial, me urdhër të Edi Ramës kudo. Në këtë kontekst, ndoshta llogaritë nuk janë mirë, por është gjykuar të jenë burra të cilët të përballen me realitetin. Garantoj gratë dhe vajzat demokrate dhe të mbarë shoqërisë tonë, se ato do kenë gjithë vendin që meritojnë në parlamentin e ardhshëm shqiptar dhe në qeverinë e ardhshme të PD. Rezultati që diktohet nga bandat, është rezultat banditesk, që nuk shpreh vullnetin e zgjedhësve shqiptarë.”

Më tej, ai tha se përfaqësuesit e PD nëpër qarqe as nuk krahasohen me ata të mazhorancës.

“Askush nuk mund të më thotë mua se në vitin 2021, 2023 nuk u përdorën bandat. Bandat janë hanxharët e krimit me të cilët Edi Rama ekzekuton fletët e votimit, para se të futen në kuti. Me rivalët e tyre në krahun tjetër janë të pakrahasueshëm. A mund të krahasohet Belind Këlliçi me Erion inceneratorin?! Me Erion ‘5D’-në? Me Erion ‘pylli 1 milion’? S’krahasohen kurrë dhe shqiptarët poi kuptojnë mirë gjërat. A mund të krahasohet Gaz Bardhi me Lubi Ballukun që ndërton rrugë me çmime 10 herë më të shtrenjta se Kroacia?! A mund të krahasohet Ervin Salianji me Maznikun e mafies, që ka firmosur dosjen e Ndraghettës, që është delinkuent dhe një nga firmëtarët te 5D. A mund të krahasohet Gjekmarkaj, intelektual i shquar me Ulusi Manjën e çantave Loui Vitton, e di vetë ai…Si mund të krahasohet Flamur Hoxha me Pandeli Majkon që ka dosjen në të cilën flitet dhe për vrasje elektorale, e që Edi Rama ia tund mbi kokë Pandeli Majkos?! Pra, këta janë përfaqësues të opozitës, qytetarëve shqiptarë, kurse ata të Ramës janë përfaqësues të tij, të krimit elektoral, të korrupsionit, të krimit ordiner”, tha Berisha.

