Kandidati për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku i ka kërkuar kryeministrit aktual, Albin Kurtit, një ballafaqim publik për “të matur idetë për të ardhmen”.

Kjo deklaratë e Abdixhikut, erdhi pasi në fushatë, kryeministri Kurti ka përmendur opozitën, duke thënë se “do të kalben në opozitë” e duke i quajtur “miza”.

“Nuk jemi për tu sharë e përçarë e për tu zhytur në moçalin e madh të pështymave. Jemi për të prezantuar punën e ardhme të Republikës së Kosovës sepse na duhet tu shpjegojmë qytetarëve tanë se çka qëndrojmë. Kryeministrin në ikje e ftoj edhe në ballafaqim publik le të masim idetë për të ardhmen. Për mu sharë i kemi disa të tjerë, por nuk e kam ndërmend në këtë fushatë me u sha”, tha Abdixhiku.

Teksa kryeministri iu përgjigj: “Kur na rastit të dëgjojmë ndonjë udhëheqës të LDK që thotë se po i pëlqen populli e ka simpati për ta, kjo mu m’i përngjan asaj mizës që thoshte kudo po shkoj po më presin me duartrokitje. Pra kur ata thonë që populli është si ajo miza që lavdërohet se njerëzit po e presin me duartrokitje. E ju e dini shumë mirë që me ato duar që duartrokasin çka janë duke provuar t’i bëjnë asaj mizë.