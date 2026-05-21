Fushata zgjedhore në Kosovë zyrtarisht nis më 28 maj, por partitë tashmë kanë nisur tubimet dhe takimet gjithandej vendit. Akuzat ndaj njëri-tjetrit, ofendimet por edhe dhuna janë sinjalet e para se fushata pritet të jetë me agresive se ajo për zgjedhjet e dhjetorit të vitit të kaluar.
Analisti Adrian Zeqiri tha: “Këto janë zgjedhjet e katërta që po organizohen brenda një periudhe 13-14 mujore. […] Duke përfshi këtu edhe bllokadat institucionale, mosgatishmërinë e arritjes së një konsensusi më të vogël politik, kjo ka shkaktuar që në këtë fushatë, gjuha të jetë paksa më e ashpër”.
Ish-presidentja Vjosa Osmani ka drejtuar një sërë akuzash ndaj kryeministrit Albin Kurti për takimet e tij të fshehta me presidentin serb Aleksandër Vuçiç.
Ndërsa në Skenderaj, zëvendësministri i Financave, kandidat për deputet nga Vetëvendosje, u sulmua nga përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës, duke akuzuar direkt kryetarin e kësaj komune, Sami Lushtaku.
Sipas analistëve, kjo ka bërë që programet politike të cilat ende nuk janë prezantuar të mos marrin rëndësinë e duhur.
“Programet politike me të cilat tradicionalisht partitë politike garojnë, janë të zhvlerësuar në këtë debat për kush ka të drejtë, kush nuk ka të drejtë”, shprehet analisti Zeqiri.
Një tjetër shqetësim ngrihet me rrjetet sociale ku partitë akuzojnë njëra-tjetrën se po sulmojnë dhe po degradojnë gjuhën.
“Janë rrjetet sociale ku janë ato akuzat, kundërakuzat, ato deklarata të shkurtra, bombastike, të cilat mandej algoritmet e rrjeteve sociale i amplifikojnë dhe e arrijnë atë efektin e vet tek votuesi”, shprehet analisti Zeqiri.
Së fundmi, zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca u detyrua të kërkojë falje, pasi sipas tij, ishte keqkuptuar kur kishte folur për parukieret në një takim në Ferizaj pasi u mor si një referencë për ish-presidenten Vjosa Osmani.
Leave a Reply