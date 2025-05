Fushata online e partive, Aldor Nini: Rama më i klikuari, një video e tij mbi 1 mln shikime! Shehaj 34 mijë dollarë për sponsorizime

Për drejtorin e ‘Acromax’, Aldor Nini rrjeti social më i përdorur ka qenë Facebook, ndërsa video më e klikuar ka qenë një video e kryeministrit Edi Rama, me mbi 1 mln shikime.

I ftuar ditën e sotme në emisionin ‘Sot Live në Shqipëri’, në Report Tv, ai tha se Rama renditet në vend të parë për shikueshmëri dhe pas tij vijnë Shehaj dhe Berisha.

Ai tha se më shumë për reklama online në rrjetet sociale ka sponsorizuar Agron Shehaj, 34 mijë dollarë.

Sa i përket rrjetit social TikTok, edhe pse është mbyllur, ai tha se me i klikuar ka qenë Berisha.

‘Berisha në TikTok është i dytë ka qenë i pëlqyer edhe para fushatës, Edi Rama se ka përdorur TikTokun që kur u mor edhe vendimi për të mbyll. Basha nuk ka llogari në Tik Tok më shumë përdor Instagram dhe Facebook. Ne do të shohim pas zgjedhjeve a do të jetë njësoj pëlqimi në rrjetet sociale, me votat që do të marrin’, tha ai.