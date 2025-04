Nga qyteti i Gramshit ku u ndal për takimin elektoral, kryeministri Edi Rama tha se PS ka ndërmarrë hapin e rilindjes së industrisë ushtarake.

Rama tha se në Gramsh do të jetë një kompani e madhe për të filluar prodhimin, ku do të punësohen shumë persona me paga të mira.

“Gramshi ka filluar të vizitohet. Ajo që ne do të bëjmë, është të nxisim dhe mbështesim këdo që do dojë të investojë në këto territore kaq të bukura. Kemi marrë një hap tjetër, hapi i rilindjes sonë të industrisë ushtarake.

Në Gramsh, do të vazhdojmë punën për disa pika dhe një nga pikat ku duam të sjellim një kompani të madhe për të filluar prodhimin me paga shumë të mira, do ta bëjmë realitet, më herët sesa vonë. Ka diçka më të rëndësishme më 11 maj, duhet të bëjmë çdo përpjekje që sa më shumë njerëz përtej kufijve, të na bashkohen”-tha Rama.