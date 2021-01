Nga ARTUR AJAZI

Opozita e (pa) bashkuar ka dalë ditët e fundit me slloganin e vjetër, që për hir të së vërtetës ka rezultuar i mërzitshëm për simpatizantët e saj, “derë më derë, për të sqaruar programin politik të fitores”. Madje Lulzim Basha në qarkoren drejtuar degëve në rrethe porosit që, “takimet dhe shpjegimet derë më derë, të shoqërohen me lajmin se pas 25 Prillit kryeministër do të jetë Lulzim Basha”. Estradë të tillë nga një kryetar partie që pretendon shumë nga zgjedhjet, nuk është parë dhe dëgjuar.

Qytetarët janë mërzitur me sllogane të tilla, me trokitje të tilla, me takime të tilla, aq më tepër nga një taborrë drejtuesisht që kanë qeverisur dikur, që kanë “trokitur” dikur dhe kanë premtuar dikur aq shumë, sa sot nuk u ka mbetur asgjë nga të thënat. Porosia e Lulit është “të trokasim në çdo derë demokrati dhe socialisti”, dhe si për ironi të saj, drejtuesit politikë të deleguar nga kryetari PD, nuk mund të trokasin aktualisht as në dyert e atyre që dikur ishin “ajka” e asaj partie.Dhe kjo për arsyen e vetme sepse ata janë thellësisht të mashtruar dhe zhgënjyer nga Lulzim Basha. P

or ka gjasa, që sllogani “derë më derë”, të kthehet deri afër zgjedhjeve në “dorë më dorë”, dhe ky është një zakon i vjetër i PD-së dhe të deleguarve të saj. Por çfarë nënkupton sllogani i “ri” i Lulit ? Partia Demokratike ka vendosur të zhvillojë fushatën “derë më derë” në dy faza, (15 Janar-5 Mars dhe 6 Mars-20 Prill) për të bindur njerëzit ta votojnë. Në qarkoren drejtuar degëve, përcaktohen fjalët që duhet të thuhen në këto takime “derë më derë”, duke porositur në mënyrë të veçantë që të mos harrojnë tu thonë qytetarëve se “janë përfaqësues të kryeministrit të ardhshëm të Shqipërisë Lulzim Basha”. Kjo qarkore,përcakton edhe si duhet të jetë “toni i zërit, i butë dhe i qetë”, si dhe faktin se “trokitësit duhet të jenë të qeshur gjithmonë”.

Madje në qarkoren drejtuar degëve në rrethe, Lulzimi nuk harron tu japë “porosi të veçanta vullnetarëve për sjelljen, për pajisjen me broshura sqaruese” deri tek “regjistrimi i atyre që do të na votojnë ne”. Kjo është konceptuar si “fushata e fitores së opozitës” nga kryetari i PD, kjo është vendosur të jetë “taktika” me të cilën ai do të shpalosë “programin e ri të qeverisjes”, por që në fakt nuk ka asgjë konkrete për ti bindur qytetarët të besojnë një “kryeministër” që i duket vetja i tillë gjithmonë kur del para pasqyrës dhe Doktorit.

Ndoshta Luli nuk është menduar dhe munduar gjatë për të gjetur slloganin e tij, pasi ai thellësisht është i bindur se kjo ndoshta do të jetë fushata më e lehtë dhe fitorja më e natyrshme e Edi Ramës, përballë një opozite të skualifikuar prej votës së lirë qysh në 2013 dhe në vazhdim. Opozita e vjetër, i ka humbur të gjitha shanset tu mbushë mëndjen qytetarëve ta votojnë.

Ajo braktisi mbështetësit e saj, dhunoi institucionet, punoi kundër interesave të shqiptarëve dhe vendit, dhe ka 3 vjet që merret me kërkesa absurde për të zhvatur para nga Kuvendi Shqipërisë, edhe pse ka djegur mandatet. Interesi personal i çdo mandatdjeguri pa përjashtuar edhe kryetarin e tyre, qëndron mbi çdo gjë tjetër. Ndaj fushata dhe sllogani “derë më derë” ka gjasa të kthehet deri ditën e votimit “dorë më dorë”……../a.p