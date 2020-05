Megjithë fuqinë magjike që zotëroni, sipas shenjës suaj zodiake, një gjë është e sigurt: nuk ka asnjë tjetër si ju, dhe dita kur u lindët, qielli u bashkua dhe formoi një eliksir kozmik me energjinë dhe atributet tuaja unike.Dashi Ndizni zjarrin kudo që të shkoni. Në mitologjinë Romake, planeti juaj Marsi është perëndia e luftës dhe epshi i betejës. Ju jeni shenja e parë e zjarrit në Zodiak. Zjarri juaj është i pastër, sepse është shkëndija e parë e agimit dhe dritës. Eshtë pikërisht ky zjarr që ndriçon rrugën tuaj dhe frymëzon pasionin dhe guximin kudo që të shkoni.

Demi Sensualiteti juaj shkakton kënaqësi të tokës. Ju keni trashëguar hijeshinë tuaj nga Dea dhe bollëkun e tejmbushur nga planeti juaj dominues, Venusi. E jetoni jetën përmes pesë shqisave tuaja, e cila nga ana tjetër krijon një sensualitet të lindur për stilin e jetës dhe sjelljen tuaj. Nuk është rastësi që Beltane, e njohur gjithashtu si dita më pjellore e vitit, vjen në 1 maj.

Binjakët Dualiteti juaj është shkatërrimtar dhe i mbinatyrshëm. Planeti juaj dominues, Mërkuri, ishte i vetmi që mund të udhëtonte drejt e nga nëntoka, përveç Plutonit. Mërkuri shoqëroi perëndi dhe vdekatarë në nëntokë, duke udhëtuar në qoshet e errëta të psikikës dhe tokës. Mendja juaj është edhe e ndryshueshme dhe fleksibël, duke alternuar hemisferën e djathtë dhe të majtë, e në fund duke dominuar të dy palët. Mendja juaj është jashtë kësaj bote në kuptimin e drejtpërdrejtë të fjalës.

Gaforrja Intuita juaj e talentit është mistike dhe inkurajuese. Jeni fëmijët e hënës gjithnjë në ndryshim. Ju jeni të lindur me intuitë dhe të bekuar përjetësisht nga engjëjt dhe paraardhësit tuaj. Prandaj, ka një numër dhuntish që ju janë dhënë që nga lindja. Empatia juaj psikike mund të ndihet kur të dashurit tuaj po vuajnë dhe, si mistikë të vërtetë, ju e dini saktësisht se çfarë u duhet.

LuaniVërtetësia juaj është e ndritshme dhe tërheqëse. Dielli është planeti juaj dominues dhe energjia e tij e gjallë është e barabartë me rrezet e tij të ngrohta. Ju jeni bujarë, të dashur dhe e qeshura juaj është ngjitëse. Origjinaliteti juaj është superfuqia e saj më e madhe dhe bota thjesht nuk mund të marrë sa duhet nga drita juaj.

Virgjëresha Ju keni fuqi natyrale shëruese. Ju jeni shërbëtori i devotshëm dhe perëndesha e virgjër. Ju jeni të interesuar përjetësisht për nevojat e të tjerëve dhe mendja juaj është e ndërtuar për të krijuar përsosmëri absolute. Ju jeni një shërues natyror kur jeni të lidhur me burimin hyjnor. Mërkuri është gjithashtu planeti juaj dominues, megjithëse në vend që të komunikoni mesazhet që merrni, ju racionalizoni dhe ndani gjërat mendërisht.

Peshorja Energjia juaj magjepsëse është një pasqyrë magjike e asaj që ju rrethon. Ju jeni kuriozë socialë dhe absolutisht tërheqës, si një djalë i vërtetë i Venusit. Për shkak se elementi juaj kryesor është ajri, ju e përjetoni bukurinë e Venusit nga një këndvështrim mendor, ndryshe nga Demi, i cili e sheh botën përmes shqisave të tij tokësore.

Akrepi Ju jeni magnetikë dhe lidheni fort me hyjnoren. Planeti dominues i juaji është Plutoni, planeti i transformimit dhe Zoti i nëntokës; prej këtu burojnë pasionet tuaja ekstreme dhe mendja juaj e padepërtueshme. Ju jeni shumë intuitivë dhe lexues i mendjes ndërsa ecni pa frikë nëpër hijet e mendjeve të të tjerëve.

Shigjetari Sillni optimizëm dhe kuroni negativitetin. Ju jeni biri i Jupiterit, planeti i bollëkut, shërimit dhe zgjerimit, ndonëse ju shpesh referoheni si vagabondi i zodiakut. Optimizmi juaj mund të jetë pak i ekzagjeruar, por ju pikërisht aty jetoni, në mes të optimizmit. Asgjë nuk është e pamundur në sytë tuaj dhe gjithmonë ka diçka që ju pret në anën tjetër të horizontit.

BricjapiFrymëzoni të tjerët me fuqinë e mençurisë. Ju jeni të rreptë, por edhe të besueshëm. Disa mund të thonë se dukeni të ftohtë ose të largët, kur e vërteta është se ju jeni të drejtë vetëm me veten dhe ata përreth jush. Kulloni integritet dhe mençuri. Ju jeni prova që me punë të palodhur dhe përkushtim çdokush mund të arrijë në majë.

UjoriPërhapni paqen dhe afroni njerëzit më shumë. Ju jeni një rebel shoqëror ndërsa qeveriseni nga Urani, planeti i kaosit dhe ndryshimit të papritur. Mendja juaj e talentuar është përparimtare dhe futuriste, kështu që ju mund të bashkoni tërë botën thjesht duke qenë vetvetja. Universi ju ka bekuar me një këndvështrim eksentrik, dhe kjo është superfuqia juaj më e madhe.

PeshqitIntuita juaj është jashtë kësaj bote dhe është plot dhembshuri. Jeni një hibrid kozmik i gjithë rrotës së zodiakut, pasi jeni shenja e bashkimit universal dhe hyjnisë. Ju udhëhiqeni nga Neptuni, planeti i dhembshurisë dhe mbretërive të nënvetëdijes. Kështu që ju udhëtoni përjetësisht midis hapësirës dhe kohës. Intuita juaj është hyjnore dhe zemra juaj është e mbushur me dhembshuri. Ju jeni një qenie mistike. / meb.al