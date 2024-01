Zbërthimi i mesazheve nga aplikacionet Sky ECC nga autoritetet europiane duket se ka hapur “Kutinë e Pandorës” për bandat kriminale në vendin tonë, të cilat operojnë edhe jashtë vendit. Anversa, ashtu si Roterdami, është porta nga hyn kokaina në tregun evropian të drogës, ashtu si Amsterdami dhe Brukseli. Më të lehtët për t’u manipuluar dhe për t’u përdorur si korrierë dhe jo vetëm janë të rinjtë që duanë më shumë para, pa shumë lodhje, e janë të gatshëm të rrezikojnë shumë. Pikërisht për këtë flet edhe kryeinspektori i Policisë Gjyqësore Federale, Yve Driesen. Në një intervistë për gazetën “De Morgen“, zyrtari belg thekson se mafia shqiptare është kthyer në një problem në qytetin e dytë më të madh të Belgjikës. Krahasimin e bën me të ashtuquajturën “mocro-mafia” (kriminelë dhe narko-trafikantë lokalë nga Belgjika dhe Holanda, kryesisht me origjinë nga Maroku dhe Afrika Qendrore).

A është mafia shqiptare po aq e fuqishme sa mokromafia?

“Ajo është sigurisht shumë më e pranishme në Antëerp. Nuk e kemi ditur për shumë kohë sesa ishin dhe ky vepronin por me ç’kodimin e mesazheve të Sky ECC kemi pasur akses në një miliard mesazhe. Fillimisht kërkuam kriminelët që njihnim tashmë: ato dosje ishin të parat që erdhën në gjykatë. Rrugës zbuluam se mafia shqipfolëse në Antverp është vërtet një problem. Ne i njohim të gjitha organizatat aktive në Bruksel, Antverp dhe jashtë vendit tonë. Shumë përdorues të Sky ECC komunikonin në shqip: doli që të ishte më i përdorur në Antverp, me 1760 përdorues.”

Cili është ndryshimi me mokromafinë?

“Organizatat kriminale shqiptare kanë sjellje shumë të ndryshme. Fakti që ne nuk e dëgjojmë praninë e tyre në një numër kaq të madh thotë shumë. Për shembull, ata nuk kanë gjasa të hedhin granata, por kanë mënyrat e tyre për t’i rregulluar gjërat. Ata përdorin identitete të rreme. Dosjet tona përmbajnë shqipfolës me emër që nuk kanë lidhje me identitetin e tyre të vërtetë. Ata janë më pak të shqetësuar për vetë kontrabandën dhe kryesisht luajnë rolin e shitësit me shumicë: presin dhe shpërndajnë kokainën. Ata janë aktivë në mbarë botën dhe gjithashtu kanë një bazë në Ekuador, ku prodhohet kokaina. Këtë punë nuk e bën mokromafia.””