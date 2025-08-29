Një tjetër tragjedi në brigjet e Spanjës. Të paktën 69 persona kanë vdekur dhe dhjetëra të tjerë rezultojnë të zhdukur pasi një varkë u përmbys në brigjet e Mauritanisë.
Roja bregdetare tha se të paktën 19 persona janë shpëtuar, ndërsa ende vazhdojnë kërkimet për pasagjerë të tjerë. Sipas dëshmive në varkë dyshohet se ishin rreth 160 persona kryesisht nga Gambia dhe Senegali.
Udhëtimi i rrezikshëm përmes Oqeanit Atlantik është bërë një rrugë gjithnjë e më e zakonshme për emigrantët që përpiqen të arrijnë në Evropë.
