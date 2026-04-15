Rreth 250 persona, mes të cilëve edhe fëmijë, rezultojnë të zhdukur pasi një anije me emigrantë u përmbys javën e kaluar në Detin Andaman, sipas agjencive të OKB-së për refugjatët dhe migracionin.
Personat e zhdukur ishin kryesisht shtetas të Bangladeshit dhe rohingya (një grup etnik mysliman pa shtetësi, që jetojnë kryesisht në shtetin Rakhine të Mianmarit, por shumica janë të zhvendosur në Bangladesh për shkak të dhunës dhe persekutimit).
BBC shkruan se anija e peshkimit ishte nisur nga Bangladeshi me destinacion Malajzinë, por dyshohet se u fundos për shkak të erërave të forta, detit të trazuar dhe mbingarkesës.
Deri më tani, Roja Bregdetare e Bangladeshit ka bërë të ditur se nëntë persona janë shpëtuar më 9 prill, ndërsa mbetet e paqartë koha e saktë e aksidentit.
Shumica e pasagjerëve ishin rohingya, një pakicë etnike nga Mianmari, të cilët prej vitesh largohen masivisht nga vendi i tyre për shkak të dhunës dhe përndjekjes. Që nga viti 2017, qindra mijëra prej tyre janë strehuar në Bangladesh, ku përballen me kushte të vështira jetese.
Këto kushte kanë shtyrë shumë refugjatë të ndërmarrin udhëtime të rrezikshme drejt Malajzisë, që shihet si një vend më i sigurt. Megjithatë, këto udhëtime shpesh realizohen me anije të vogla dhe të mbipopulluara, pa kushte bazë si ujë i pijshëm apo shërbime sanitare.
Një nga të mbijetuarit, 40-vjeçari Rafiqul Islam, tregoi se qëndroi në ujë për rreth 36 orë para se të shpëtohej, ndërsa pësoi djegie nga nafta e derdhur nga anija. Ai tha se ishte bindur të nisej drejt Malajzisë nga premtimi për një vend pune.
Sipas UNHCR dhe International Organization for Migration, kjo tragjedi pasqyron pasojat e rënda të zhvendosjes së zgjatur dhe mungesës së zgjidhjeve të qëndrueshme për komunitetin rohingya. Dhuna e vazhdueshme në shtetin Rakhine dhe ulja e ndihmës humanitare në kampet e refugjatëve kanë shtuar rrezikun që këta persona të ndërmarrin udhëtime të rrezikshme në det.
Shumë prej këtyre anijeve nuk arrijnë kurrë në destinacion: disa mbyten në det, ndërsa të tjerë ndalohen ose kthehen mbrapsht nga autoritetet e vendeve si Malajzia apo Indonezia. Në janar 2025, Malajzia refuzoi hyrjen e dy anijeve me rreth 300 refugjatë, pasi u siguroi fillimisht ushqim dhe ujë.
Agjencitë e OKB-së i kanë bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të rrisë mbështetjen për refugjatët rohingya dhe vendet pritëse si Bangladeshi, duke theksuar nevojën urgjente për zgjidhje afatgjata dhe për krijimin e kushteve për një kthim të sigurt dhe dinjitoz në atdheun e tyre.
Leave a Reply