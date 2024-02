Kjo javë e Shkurtit ka qenë me temperatura pranverore, dhe kështu do të vijojë deri të shtunën.

Hakil Osmani: Mbeten deri të Shtunën maksimumet rreth vlerës 23 apo edhe 24 gradë Celsius. Në rang territori, në orët e mëngjesit në zonat malore temperaturat do luhaten nga 1 apo 2 gradë Celsius ndërsa në Ultësirën Perëndimore do t’i kemi nga 4 në 10 gradë Celsius. Dita e dielë do ketë rënie të temperaturave të ajrit me të paktën 4 gradë Celsius.

Sipas parashikimeve të sinoptikanëve dita e Dielë do të sjellë ndryshim të kushteve të motit.

Hakil Osmani: Orët e pasdites dhe mbrëmjes do të sjellin zhvillimet e tyre duke gjeneruar reshje shiu në territorin shqiptar. Reshje të cilat do jenë prezente me intensitet mesatar. Vetëm në zonat e thella malore pritet të kemi një shfaqje të flokëve të dëborës.

Meteorologët thonë se edhe fillimi i javës tjetër do të nisi me reshje shiu, por temperaturat nuk pritet që të pësojë ulje të ndjeshme. Vlerat minimale do jenë 2 gradë ndërsa ato maksimale parashikohen deri në16 gradë Celsius.

/f.s