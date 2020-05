Akademiku Artan Fuga ka reaguar pas propozimit të kryeministrit Edi Rama, se duke filluar nga muaji tetori deri në mars të vitit 2021 nuk do të lejohet lëvizja me makina në fundjavë.

Fuga shkruan në “Facebook” se me këtë propozim Rama ka rishkelur me disa këmbë njëherësh Kushtetutën. Ndërkohë, me ironi Fuga shkruan se propozon që t’iu ndalohet shqiptarëve edhe ushqimi, mishi, seksi, etj, pra sipas tij, të ndalohet gjithçka që as Zoti i madh nuk e ka kërkuar.

Postimi i Artan Fugës:

Pasi dëgjova zotin Edi Rama në videon e tij në fcb, si qytetar i devotshëm dhe i bindur, që nisur nga përvoja e covidi19, do të nxjerri së shpejti fermanin që pas shtatorit deri në pranverën e vitit 2020 pastaj deri në 2050, nuk do të lejojë këmbë makine të qarkullojë që shqiptarët t’i kushtohen familjeve, kalamajve, mjedisit (hahahahahaha!), duke rishkelur me disa këmbë njëherësh Kushtetutën, propozoj si nismë nga poshtë:

Qe nga 15 qershori dhe deri ditën e gjyqit të fundit, nisur nga përvoja e muajit të shenjtë kur agjërohet, t’u ndalohet shqiptarëve të hanë dhe të pinë veç orëve të caktuara, t’u ndalohet edhe seksi, në mënyrë që ata t’i kushtohen gjithë jetës mendimeve të mira, solidaritetit, shpirtërisht të pastrohen dhe kështu të … vetë spastrohen!

Ndalohet mishi, jo vetëm i derrave!

Ndalohen pijet alkoolike, jo vetëm rakia!

Ndalohet tymosja!

Ndalohet dalja në plazhe!

Ndalohet …

Pra, atë që as Allahu i madh dhe i gjithëmëshirshëm, lartësuar qoftë emri i tij, nuk na e ka kërkuar!

/e.rr