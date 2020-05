Kryeministri Edi Rama informon në “Facebook” për masat e reja të lëvizjes. Rama thotë se nga e hëna do të blindohen zonat e kuqe, ku hyjnë bashkitë Shkodër, Kurbin, Krujë, Durrës, Tiranë dhe Fier dhe nuk do të lejohen hyrje-daljet nga këto zona.

Ndërkohë gjithë pjesa tjetër e vendit do jetë zonë e gjelbër. Në zonat e kuqe lëvizja do jetë me të njëjtin regjim orari, pra deri në 17:30 ndërsa në zonat e gjelbra shkon deri në orën 21:00. Për më tepër, qarkullimi ndërqytetas me automjet privat brenda gjithë kësaj pjese do të jetë i lirë.

Sa i përket fundjavës, kryeministri shkruan se njësoj si fundjavën e shkuar, në të gjithë vendin do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet që kanë autorizim për punë dhe dalja e këmbësorëve do të bëhet me dy fasha.

Njoftimi i plotë:

🔴 Nga e hëna e ardhshme do të mbeten vetëm Zonat e Kuqe të përcaktuara në hartën bashkëngjitur, bashkitë Shkodër, Kurbin, Krujë, Durrës, Tiranë dhe Fier, ku do të vazhdojë i njëjti regjim oraresh lëvizjeje dhe rregullash të qarkullimit si deri tani. Këto zona do të blindohen me postblloqe dhe nuk do të lejohet hyrje-dalja e automjeteve të paautorizuara🚫

🟢 E gjithë pjesa tjetër e vendit do të jetë e gjelbër dhe qarkullimi ndërqytetas me automjet privat brenda gjithë kësaj pjese do të jetë i lirë, me një regjim orar që do të shtrihet deri në orën 21.00😊 Për këtë pjesë do të mbeten në fuqi vetëm rregullat që ndalojnë grumbullimin e më shumë se pesë personave, aktivitetet kulturore e sportive të çdo lloji, transportin publik si edhe njësitë ekonomike ende të mbyllura🚫