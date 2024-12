Baba Vanga, mistika e verbër që supozohet se ka shkruar parandjenjat e saj deri në vitin 5079, thuhet se ka parashikuar atë që do të vijë në vitin 2025. Dhe nuk duket shumë mirë…

Është pothuajse fundi i vitit 2024 dhe viti nuk ka qenë aspak i qetë…

Thjesht prisni atë që duket se na rezervon viti i ardhshëm. Spoiler: Nuk është mirë. Në fakt, nxitës i apokalipsit.

Parashikuesja legjendare e verbër Baba Vanga thuhet se ka zbuluar se kohët e fundit do të fillojnë në vitin 2025. Më konkretisht, se fillimi i shkatërrimit tonë do të fillojë vitin e ardhshëm me një konflikt në Evropë që do të shkatërrojë popullsinë e kontinentit. Do të jetë fillimi i ngjarjeve që përfundimisht do të kulmojnë në dënimin tonë.

Në mënyrë shqetësuese, parashikimi i Baba Vanga-s për vitin 2025 pasqyron atë të shikuesit legjendar Nostradamus, i cili gjithashtu parashikoi luftë në Evropë vitin e ardhshëm.

Këtu janë parashikimet për vitin 2025:

2025

Një luftë shkatërruese në Evropë

Ngjarja që do të ndezë vdekjen e njerëzimit do të jetë një konflikt i paspecifikuar në Evropë që do të shkatërrojë popullsinë e kontinentit.

Rritja e ndikimit të Rusisë

Baba Vanga parashikoi se Vladimir Putin do të rizgjedhet si udhëheqës i Rusisë, duke forcuar dominimin e vendit dhe duke vazhduar të formësojë peizazhin gjeopolitik.

Fatkeqësitë natyrore

Viti 2025 pritet të jetë dëshmitar i ngjarjeve natyrore katastrofike, duke përfshirë shpërthimin e vullkaneve të fjetura. Përmbytjet masive gjithashtu do të bëjnë kërdi dhe orakulli përmendi në mënyrë specifike një tërmet përgjatë bregut perëndimor të SHBA. Këto ngjarje do të rezultojnë në humbje jete, si dhe zhvendosje masive.

Zbulime shkencore

Për shkak se nuk mund të jetë gjithçka katastrofike, Baba Vanga paratha gjithashtu se shkencëtarët do të bëjnë një përparim kur bëhet fjalë për organet e rritura në laborator, të cilat do të revolucionarizojnë transplantet. Për më tepër, ajo parashikoi përparime në trajtimin e kancerit në vitin 2025 – ndoshta edhe një kurë.

Parashikimet e së ardhmes

2028: Eksplorimi i Venusit

Njerëzit do të fillojnë të eksplorojnë Venusin si një burim energjie. (Vlen të përmendet se planeti i dytë nga Dielli është jomikpritës dhe asgjë nuk mund të rritet atje.)

2033: Shkrirja e kapakëve të akullit

Baba Vanga thuhet se parashikoi që mbulesat e akullit polare do të shkrihen, duke ngritur nivelet e detit në lartësi drastike në mbarë botën.

2043: Evropa nën qeverisjen myslimane

Parashikuesi deklaroi se qeverisja evropiane do të mbizotërohet nga sundimi mysliman deri në vitin 2043.

2076: Rikthimi i Komunizmit

Komunizmi do të përhapet në të gjithë botën.

2130: Kontakti i parë

Njerëzit supozohet se do të bëjnë kontakt me alienët – duke konfirmuar kështu që Skedarët X kishin të drejtë gjatë gjithë kohës.

2170: Thatësira globale

Ndryshimet klimatike do të vazhdojnë të shkatërrojnë planetin dhe një thatësirë ​​do të shkatërrojë pjesën më të madhe të botës.

3005: Lufta Marsiane

Toka do të shkojë në luftë me një qytetërim në Mars. Nuk ka informacione të mëtejshme se kush i nisi gjërat, por ne po vëmë bast se ndoshta jemi ne dhe jo marsianët. Ne nuk jemi speciet më miqësore, le të përballemi me fakte.

3797: Fundi i botës – Pjesa I

Toka nuk do të jetë më në gjendje të mbështesë jetën, që do të thotë se njerëzit që i kanë mbijetuar luftës marsiane do të duhet të lirojnë Tokën sepse ajo është bërë e pabanueshme.

5079: Fundi i botës – Pjesa II (Për të vërtetë këtë herë)

Fundi i gjithçkaje. Finalja e madhe. Bota merr fund.

Ja ku e kemi.

Siç u përmend më parë, jo shumë nga parashikimet që i atribuohen asaj mund të vërtetohen, dhe Vanga ishte larg nga e pagabueshme. Pra, merrni të gjitha këto me një grusht kripë.

Ajo ia doli mirë, por parashikoi gjithashtu se një termocentral i madh bërthamor duhej të shpërthente vitin e kaluar dhe se Toka do të goditej nga një stuhi diellore shkatërruese… Kështu që ne i shmangëm ato katastrofa.

Vlen gjithashtu të përmendet se kur bëhet fjalë për parashikimet për të ardhmen tonë, Vanga nuk është vetëm. Buletini i Shkencëtarëve Atomik njofton gjithashtu një vlerësim vjetor me Orën e tij të Fundit , i cili këtë vit ishte caktuar në 90 sekonda deri në mesnatë . Për të dytin vit radhazi. Është më afër mesnatës që ka qenë ndonjëherë në historinë e orës.

Jo shumë qetësuese, apo jo?

Gjithçka që mund të bëjmë tani është të shpresojmë se vizionet e Baba Vangës për fundin e botës janë të shtrembëruara, që më në fund të fokusohemi në atë që na bashkon në vend që të na ndajë. Dhe të mos mërzitni asnjë marsian, natyrisht.

Në rast të dështimit, përgatituni për një tingull të tmerrshëm 2025.

Kush është Baba Vanga?

Për ju që nuk keni dëgjuar kurrë për të, Vangelia Pandeva Gushterova, e njohur gjerësisht si Baba Vanga ose “Nostradamus i Ballkanit”, ka lindur në vitin 1911 dhe kishte aftësi të supozuara profetike.

E verbër që në fëmijëri, mjeshtrja bullgare me sa duket ishte në gjendje të shihte në të ardhmen, “fuqitë” që ajo ia atribuonte një tornadoje që e la të verbër. Këto aftësi fillimisht e sollën atë në vëmendjen e publikut në mes të Luftës së Dytë Botërore dhe individë si Cari bullgar Boris III dhe udhëheqësi sovjetik Leonid Brezhnev thuhet se e konsultuan personalisht.

Ajo vdiq në vitin 1996 dhe që atëherë është bërë një figurë kulti mes besimtarëve të fallit – dhe, siç mund ta imagjinoni, teoricienëve të konspiracionit.

Me sa duket, shumë nga parashikimet e saj janë realizuar shumë kohë pas vdekjes së saj. Për shembull, Baba Vanga thuhet se ka parathënë vdekjen e princeshës Diana, fundosjen e nëndetëses ruse Kursk dhe sulmet terroriste të 11 shtatorit. Ajo madje dyshohet se parashikoi vdekjen e saj më 11 gusht 1996 në moshën 85-vjeçare.

Sigurisht, jo shumë nga parashikimet që i atribuohen asaj mund të vërtetohen, pasi ato bazohen në llogari të dorës së dytë. Skeptikët argumentojnë se vizionet e saj janë shumë të paqarta për t’u verifikuar ose hedhur poshtë. Për më tepër, analiza pas ngjarjeve mund t’i japë deklaratave një atmosferë saktësie, duke çuar në skeptikët që të mos i trajtojnë këto parashikime si largpamësi të vërtetë.

Edhe pse mistika nuk është më, ajo bëri parashikime për çdo vit deri në vitin 5079.