Fundi i karrierës parlamentare për disa politikanë, ja për kë do e marrë malli Saimir Korreshin

Zgjedhjet parlamentare të 11 majit, përveçse solli emra të rinj për katër vitet e ardhshme të Kuvendit, hoqi shumë prej xhaketave të vjetra.

Deputeti i Partisë Demokratike, Saimir Korreshi, në një lidhje të drejtpërdrejtë për “Përballë Lajmit” në Klan News, ka treguar se për kë prej ish-ligjvënësit do e marrë malli.

Mes emrave janë Dhurata Çupi, Zheni Gjergji, Dashnor Sula, Lefter Gështenja, Elidon Bushati.

Për Korreshin, këta ish-deputetë do të ishin një aset i mirë në Kuvendin e ardhshëm, por votat preferenciale të qytetarëve nuk mundësuan që ata të jenë pjesë e legjislacionit të ardhshëm.

“Patjetër shokët e mi, miqtë e mi dhe mikeshat e mia. Dua të theksoj Dhurata Çupin, Zheni Gjergjin. Do më mungojë Dashnor Sula patjetër, Lefter Gështenja. Pra, miq me të cilët kam bashkëpunuar… është një mënyrë jetese, me një fjalë ajo që ka ndodhur aty. Ka qenë një pjesë e grupit me të cilët jam gjendur shumë mirë. Jam përkrahur prej tyre, sidomos nga ata me eksperiencë, si Dashi, Dhurata. I kam vjedhur pak nga eksperienca e tyre. Elidon Bushati… ka shumë kolegë, të cilët do ishin me vlerë në atë Parlament”, tha Korreshi.

Një gjë është e sigurt, Korreshi nuk do ua ndjejë mungesën asnjë prej ish-deputetëve socialistë.

Në seancen e fundit parlamentare të mbajtur sot, 2 korrik 2025, edhe Dashnor Sula mbajti fjalimin e tij përmbyllës si deputet.

Sula tha se ndihet krenar me veten që po del nga Kuvendi jo si një hipokrit, servil apo lëpirës.

“Si Dash Sula individ i përkas babës, nënës, bashkëshortes dhe fëmijëve të mi. Si Dash Sula politikan i përkas të gjithë shqiptarëve, por më shumë mirënjohje qytetarëve të Peqinit, të Belshit, të Cërrikut, Gramshit dhe të gjithë qarkut të Elbasanit. Unë i ulem në gjunjë dhe i falenderoj pa masë qytetarët që në 2021-shin më votuan që t’i përfaqësoj dhe të ngre në këtë sallë zërin dhe problemet e tyre. Kjo është seanca e fundit për këtë legjislaturë, praktikisht seanca ime e fundit për 4 vitet e ardhshme. Kur shoh pas 4 vitet që kemi kaluar, unë ndihem krenar dhe modestisht them se po dal nga ky Parlament jo si një hipokrit, jo si një servil apo një lëpirës”, tha Sula.

Ky i fundit u zotua se karriera e tij politike nuk mbyllet me kaq.