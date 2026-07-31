Çdo litër naftë dhe benzinë që do të hidhet në treg do të ketë një gjurmë të padukshme të bashkëngjitur.
Qeveria ka miratuar projektvendimin që vendos shënjimin e detyrueshëm të karburanteve, me synimin për të monitoruar lëvizjen e tyre në çdo hallkë të zinxhirit të furnizimit dhe për të luftuar evazionin fiskal.
“Sistemi i integritetit të karburanteve (Fuel Integrity Solution) është një sistem i integruar që mundëson monitorimin, kontrollin dhe gjurmueshmërinë e karburanteve përgjatë zinxhirit të furnizimit, ndërsa të dhënat janë pronë e shtetit dhe autoritetit doganor me qëllim garantimin e cilësisë, integritetit dhe ligjshmërisë së tyre”, njofton Ministria e Financave.
Shërbimi do të kryhet nga shoqëria ALBTrace CO, ndërsa kompanitë që importojnë apo tregtojnë karburante do të paguajnë tarifën përkatëse. Në dokument përcaktohet se çmimi i shërbimit të shënjimit do të jetë në shumën prej 6.5 euro pa TVSH, për 1 000 litra të shënjuara.
“ALBTrace CO sh.a.” ofruesi i shërbimit të shënjimit të karburanteve është shoqëria e angazhuar nga qeveria për realizimin e komponentit teknik dhe operativ të sistemit, duke përfshirë sigurimin dhe përdorimin e pajisjeve dhe instrumenteve përkatëse, kryerjen e testeve në terren dhe testeve konfirmuese, si dhe mbështetjen e proceseve të monitorimit në autoritetin dhe nën mbikëqyrjen e administratës doganore.”
Projektvendimi ndalon tregtimin, importimin, transportimin apo magazinimin e karburanteve që nuk janë shënjuar sipas procedurave të reja. Pas procesit të shënjimit, çdo ngarkesë do të pajiset me certifikatë, ndërsa administrata doganore do të kryejë monitorime dhe kontrolle në terren për të verifikuar zbatimin e sistemit.
Regjimi i ri do të nisë pas një periudhe implementimi deri në gjashtë muaj. Pas kësaj faze, asnjë karburant që i nënshtrohet këtij sistemi nuk do të mund të hidhet në treg pa kaluar procesin e detyrueshëm të shënjimit dhe monitorimit.
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