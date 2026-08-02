Një krizë e paprecedentë duket se ka përfshirë FIFA-n, ndërsa e ardhmja e presidentit Gianni Infantino është vënë në pikëpyetje.
Sipas gazetës prestigjioze The Times, zvicerani 56-vjeçar ndodhet nën një presion të fortë dhe skenari i një dorëheqjeje nga posti më i lartë i futbollit botëror nuk përjashtohet. Infantino, i cili drejton FIFA-n që prej vitit 2016, mund të përballet edhe me mundësinë e thirrjes së një takimi urgjent të Federatës Botërore për të diskutuar situatën e krijuar dhe zhvillimet e fundit.
Shkaku kryesor i krizës lidhet me planin e tij për të ndryshuar mënyrën e menaxhimit të të drejtave tregtare të FIFA-s, duke hapur mundësinë që investitorë privatë të përfshihen në pronësinë apo kontrollin e disa aseteve komerciale të organizatës, përfshirë edhe ato që lidhen me Kupën e Botës.
Ky projekt ka shkaktuar reagime të forta, veçanërisht nga UEFA, e cila ka shprehur shqetësime për ndikimin që një lëvizje e tillë mund të ketë mbi pavarësinë dhe strukturën e futbollit ndërkombëtar. Përplasja mes FIFA-s dhe UEFA-s ka krijuar një nga situatat më të tensionuara në dekadën e fundit brenda qeverisë së futbollit botëror. Sipas raportimeve, presioni ndaj Infantinos është rritur ndjeshëm dhe mbështetja për të nuk është më aq e pakushtëzuar sa më parë.
Që prej marrjes së detyrës pas largimit të Sepp Blatter në vitin 2016, Infantino ka zgjeruar ndjeshëm ndikimin e FIFA-s, duke udhëhequr reforma të mëdha si zgjerimi i Kupës së Botës me 48 skuadra dhe rritjen e ndjeshme të të ardhurave të institucionit. Por tani, një nga projektet më ambicioze të mandatit të tij mund të jetë kthyer në krizën më të madhe të presidencës së tij. Nëse presioni vazhdon të rritet, futbolli botëror mund të përballet me një moment historik: largimin e një presidenti të FIFA-s në mes të mandatit dhe hapjen e një gare të re për kontrollin e institucionit më të fuqishëm të sportit në botë.
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