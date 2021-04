Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, ishte sot e pranishme në Vlorë, nga ku nuk la pa komentuar as ftesën që kryeministri Edi Rama i bëri kreut të PD-së, Lulzim Bashës, për bashkëpunim pas 25 prillit. Ajo e konsideroi ftesën e Ramës si një tregues së ky i fundit “është i mbaruar. Ndërsa për objektivin e LSI në qarkun e Vlorës, Kryemadhi tha se ata do të marrin 3 mandate në Vlorë dhe një në Sarandë.

Sipas saj, PS e ka parë Vlorën si një trofe për të përdorur dhe shfrytëzuar, ndërsa i bëri thirrje qytetarëve që të votojnë LSI.

“Vlorën gjithmonë e kanë parë si një trofe, e kanë parë si një trofe për ta përdorur dhe shfrytëzuar. E kanë shfrytëzuar për politike, për tu pasuruar, për të manipuluar, grabitur, por kurrë nuk i kanë dhënë Vlorës atë që i takon. Sot më shumë se kurrë Vlora ka nevojë për njerëzit e saj, sot më shumë se kurrë Vlora ka nevojë për të rinjtë dhe të rejat e saj, për familjen e saj, prandaj ju ftoj të votoni numrin 6, djemtë dhe vajzat tuaja të Vlorës sepse ata do të jenë përfaqësuesit tuaj. E tha pak më përpara Luani, dhe i jam shumë mirënjohëse atij që ka ardhur në Vlorë për të ringritur punën, por do të ftoja të gjithë socialistët, ata socialistë të ndershëm që në 8 vite të pushtetit të rilindjes, e përdorën pushtetin e tyre e tjetërsuan pushtetin e tyre, e grabitën pushtetin e tyre, për të pasuar atë që është çdo gjë dhe më e rëndësishme, vlerat e tyre. Prandaj socialistët kanë mundësi të votojnë numrin 6, vetë veten e tyre. Por do të ju bëja thirrje të gjithë ju djemve dhe vajzave që jeni në Vlorë, të gjithë djemve e vajzave që jeni në rrethinat e Vlorës, të votojnë djemtë e vajzat e tyre. Të votojnë Griseidën, pedagoge, pasi është një vajzë e jashtëzakonshme. Të votojnë Dikensin, djalin e tyre, pasi sot më shumë se kurrë Vlora ka nevojë për figura të reja, Vlora ka nevojë për djemtë e vajzat e saj. Sot më shumë se kurrë Vlora ka nevojë për gjakun e saj për tu ringritur në histori dhe për tu ringritur dhe njëherë vlerat e saj të cilat po humbasin çdo ditë. Prandaj ju ftoj, votoni numrin 6, votoni LSI, sepse duke votuar LSI keni votuar për të ardhmen e familjeve tuaja. E dashur Liri, je një grua zonjë dhe një gjyshe e mrekullueshme. Ti dhe unë kemi një detyrë shumë të rëndësishme për fëmijët dhe familjet tona. Kemi një detyrë që të mos ndalemi asnjë sekondë, të trokasim derë më derë, të takojmë çdo nënë, gjyshe, grua, të kërkojmë votë për djemtë dhe vajzat tona, se ky është misioni ynë i vetëm për të ringritur vlerat shqiptare tek fëmijët tanë, të rinjtë e të rejat tona, sepse vetëm gjaku i tyre, energjia e tyre sjell ndryshimin në Shqipëri. Entela themeluese e LSI që në kohët e vjetra me mua që kur ishte studente. Detyrë që nuk u ndalua asnjëherë, por që nuk duhet ta ndalojmë, pasi ashtu si LSI i dha shansin e mundësinë Monikës, Klajdës, Floidës, Keidit, Erisës, Silva Cakës, ti japim shansin dhe mundësinë të gjithë vajzave të reja si Grejsi, si Anxhela, si të gjitha këto vajza të mrekullueshme që janë këtu, sepse Shqipëria ka nevojë për djemtë, për vajzat, ka nevojë për mendjen e tyre. Por ka nevojë për energjinë e tyre, ashtu siç ka nevojë për mençurinë, siç ka nevojë për mençurinë e intelektualëve, sic ka nevojë për mençurinë e profesionistëve, siç ka nevojë për shpirtin dhe zemrën e nënave dhe baballarëve tanë që na nxisin të ecim përpara dhe të mos tërhiqemi kurrë”, shtoi Kryemadhi.