Në pamje të parë ata ishin pronarë të një koncesioni makinash, por pas kësaj kopertine fshihej aktiviteti i tyre i vërtetë si bosë droge në krye të një organizate të fuqishme ndërkombëtare të përbërë nga shqiptarë dhe italianë. Banda u shkatërrua me operacionin “Double Game” të Guardia di Finanza, të koordinuar nga DDA, Drejtoria e Qarkut Antimafia e Ankonës. Në pranga përfunduan 12 persona, mes të cilëve personazhet drejtues të shoqatës kriminale, dy vëllezërit shqiptarë Etmond dhe Klenis Qevani, 47 dhe 39 vjeç, banues në Porto Sant’Elpidio dhe pronarë të një përfaqësie makinash.

Të dy, së bashku me gjashtë anëtarë të tjerë të organizatës, kërkuan dhe morën një gjykim të shkurtuar, procedurë e cila parashikon uljen e një të tretës së dënimit. Në vend të kësaj, katër anëtarët e tjerë të klanit kërkuan një marrëveshje. Në sallën e gjyqit ishte një grup i madh avokatësh mbrojtës: Vando Scheggia, Maurizio Cacaci, Igor Giostra, Domenico Biasco, Giancarlo Giulianelli, Francesca Petruzzo, Chirstian Agliani, Marco Maglietta dhe Marielvia Valeri.

Në përfundim të gjykimit Klenis Qevani u dënua me dhjetë vjet e tetë muaj, ndërsa Etmond “Renato” Qevani u dënua me shtatë vjet burg. Këto janë dënimet e tjera: Kleon Mema, 39 vjeç nga Porto Sant’Elpidio, tre vjet; Ferdinando Bongiovanni, 62 vjeç nga Civitanova Marche, pesë vjet; Arjan Ndoka, 49 vjeç nga Porto Recanati, pesë vjet burg; Geri Skilja, 29 vjeç nga Frosinone, tre vjet e katër muaj; Elidon Shkalla, 28 vjeç banues në Frosinone, pesë vjet; Adele D’Avino, 60 vjeç nga Civitanova, një vit.

Operacioni filloi në agimin e 29 qershorit 2023 në provincat Fermo, Macerata, Ancona, Pesaro-Urbino dhe Frosinone, si dhe në Shqipëri, Belgjikë dhe Spanjë, dhe përfshinte 100 ushtarë Fiamme Gialle. Të arrestuarit ishin përgjegjës në cilësi të ndryshme për komplot kriminal që synonte trafikimin ndërkombëtar dhe tregtimin e kokainës dhe hashashit. Hetimi kompleks, i nisur nga Porto Sant’Elpidio pas sekuestrimit të 20 kg kokainë, kishte bërë të mundur rindërtimin e veprimtarisë dhe strukturës së një grupi kriminal me bazë operacionale në qytetin në bregdetin Fermo dhe me pasoja në territorin kombëtar dhe evropian. Megjithatë, hapat e parë të operacionit nisën në vitin 2020, kur, si pjesë e një tjetër hetimi të kryer nga Gico, figura e një ish-bashkëpunëtor të drejtësisë me origjinë nga Campania, përgjegjës për një grup të madh tregtarësh italianë droge, doli aktive në të gjithë Marchen.

Prej aty hetuesit kishin rindërtuar zinxhirin e furnizimit me drogë, kryesisht kokainë, e cila, falë një organizate të fuqishme shqiptare, importohej rregullisht. Organizatorët e shoqatës kriminale ishin në Porto Sant’Elpidio dhe ishin dy vëllezërit Qevani: Klenisi, i cili kishte ndjerë rrezikun, kishte arritur të arratisej, por ishte kapur në Belgjikë, Etmondi ishte arrestuar në vend të kësaj në zonën e Fermos.

Veprimtaria e Fiamme Gialle kishte bërë të mundur identifikimin e subjekteve të thellësisë më të lartë kriminale, me origjinë shqiptare, të cilët ishin në krye të organizatës dhe që përdornin bashkëpunimin e korrierëve me makina për të transportuar kuintalë kokainë. dhe hashash që mbërriti në Porto Sant’Elpidio dhe më pas u shpërnda në të gjithë provincat e Marche dhe Italinë qendrore./Il Resto del Carino/