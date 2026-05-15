Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka njoftuar këtë të premte, 15 maj, nisjen e zbatimit të ligjit të ri për faljen dhe shuarjen e detyrimeve tatimore. Masa e re fiskale parashikon lehtësi për tatimpaguesit, duke filluar nga data 10 qershor 2026.
Sipas njoftimit zyrtar, tatimpaguesit do të kenë mundësi të përfitojnë nga falje dhe ulje të detyrimeve në disa kategori, në varësi të periudhës dhe pagesës së kryer brenda afateve të përcaktuara.
Për detyrimet e periudhës 2020–2024, parashikohet që gjobat dhe kamatëvonesat të fshihen plotësisht, me kusht që të paguhet 100% e principalit deri më 31 dhjetor 2026.
Ndërkohë, për detyrimet më të vjetra, skema e lehtësimit fiskal parashikon:
Fshirje të plotë të detyrimeve tatimore deri më 31.12.2014
Falje prej 50% të principalit për detyrimet e viteve 2015–2019, nëse pagesa kryhet deri më 30.06.2026
Falje prej 25% të principalit për të njëjtën periudhë (2015–2019), nëse paguhet 75% e detyrimit deri më 31.12.2026
Drejtoria e Tatimeve thekson se qëllimi i kësaj mase është lehtësimi i barrës financiare për bizneset dhe individët, si dhe përmirësimi i nivelit të arkëtimeve në buxhetin e shtetit.
