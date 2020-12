Federata Shqiptare e Futbollit ka reaguar pas lajmeve të ndryshimeve në statut.

Përmes një reagimi FSHF-ja thekson se statuti, si çdo dokument i ri, kërkon kohën e nevojshme për t`u familjarizuar dhe për t`u kuptuar në tërësinë e vet.

“Federata Shqiptare e Futbollit dëshiron të falenderojë median sportive për përcjelljen e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme e cila vendosi me unanimitet të miratojë statutin e ri të FSHF.

Statuti, i cili do të hyjë në fuqi prej datës 1 Janar 2021, përbën shtyllën e ligjshmërisë së federatës dhe si i tillë përmban parimet e përfaqësimit të drejtë të gjithë spektrit të futbollit, përfshirjen e grave në vendimmarrje dhe mos diskriminimin. Statuti, si çdo dokument i ri, kërkon kohën e nevojshme për t`u familjarizuar dhe për t`u kuptuar në tërësinë e vet.

Duke marrë shkas nga një sërë publikimesh dezinformuese lidhur me “përjashtimin” nga kandidimi të figurave të shquara të futbollit shqiptar e botëror, FSHF fton këdo që është i interesuar të lexojë me vëmendje statutin aktual dhe atë të miratuar rishtazi për të kuptuar që me përjashtim të kritereve për pavarësi politike, klauzolat e lidhura me kushtet për të qenë kandidat për ndonjë nga organet e federatës kane mbetur ndër vite të pa ndryshuara dhe se ato lidhen vetëm me banimin në Shqipëri gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës.

Për shkak të proceseve transparente të konsultimit, nga anëtaret e FSHF nuk pati asnjë kundërshtim për draftin e propozuar çka përben gjënë më të rëndësishme për FSHF pasi statuti i shërben vetëm anëtareve dhe jo axhendës mediatike të ndonjë gazetari në kërkim te klikimeve.

Në vijim të marrëdhënieve korrekte me median sportive FSHF i fton edhe njëherë të gjithë gazetaret të zbatojnë parimet etike dhe profesionale duke respektuar standartet për raportimin e së vërtetës, verifikimit të lajmit dhe paanësisë”, thuhet në njoftimin e FSHF-së.

Kujtojmë që me urdhërin e Dukës janë kryer një sërë ndryshimesh në statut për t’ia bërë më të lehtë fitoren në zgjedhje.

Ndryshimet në statutin e ri përfshijnë heqen e të drejtës së votës për skuadrat e Kategorisë së Dytë duke ia deleguar këtë gjë Shoqatave Rajonale që janë krijuar dhe janë vendosur në punë nga Armand Duka.

Po ashtu përjashtimi i figurave të njohura shqiptare për të kandiduar, të cilët në rast se nuk banojnë në Shqipëri nuk kanë të drejtë kandidimi./a.p