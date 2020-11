Analisti Frrok Çupi, në një intervistë për Report Tv ka komentuar sulmet politike që ka bërë presidenti Ilir Meta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke thënë se presidenti sipas tij ka ngushtim të kapaciteteve mendore.

“Zoti Meta ka shumë një ngushtim të jashtëzakonshëm të kapaciteteve mendore. Se di ç’ka ndodhur me të ose ka qenë gjithmonë i papërgatitur.

Meta dhe disa të tjerë kanë hyrë në politikë 21 vjeç, ai doemos e ka marrë në qafë shoqëria, gradat. Në kohën e Zogut po të bëheshe polic osexhandar në pleqëri ishe i turpëruar”, tha Çupi.

Ndërsa për sa i përket rolit të Lulzim Bashës në raportin e Dick Marty, Çupi ka deklaruar se kryedemokrati, pas punës në UNMIK, nuk duhet të kishte mbajtur poste publike.

“Ai është politikan dhe do sulmohet politikisht. Basha është në dubël në këtë moment dhe si individ thjesht ka bërë punën si përkthyes mund ta ketë bërë dhe si hetues, mund ta ketë bërë, dhe të tëra këto si individ do të ndiqej nëse do kemi ligj por ne se kemi.

Kur kishte këto ngarkesa me vete, më të thjeshtën atë të përkthyesit të kombeve të bashkuara në Kosovë, që në këtë moment ai duhet të kishte dëshmuar para se të hynte në politike. Ai nuk duhet të kishte pranuar të merrte funksione publike”, tha Çupi./p.a/