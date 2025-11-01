Gazetari dhe analisti politik Frrok Çupi ka ndarë reflektime të thella mbi figurën e ish-kryeministrit Fatos Nano, gjatë një interviste në RTSH-24, duke e cilësuar atë si një nga personalitetet më të rëndësishme të tranzicionit politik shqiptar.
Sipas Çupit, gjëja e parë që të vjen ndërmend kur përmendet emri i Nanos është falja.
Ai e përshkroi ish-kryeministrin si një njeri që falte, madje edhe kundërshtarët e tij politikë, duke kujtuar vuajtjet e tij nën regjimin e dhunshëm Berishës. Çupi tha se, “Nano ka vuajtur shumë. Ai ishte si ai ‘Krishti’ që u burgos në mënyrë të tmerrshme. Thuhej se e kishin dënuar për 12 vjet, por në politikë flitej se ‘çelësin e burgut e kishin hedhur në lumin e Vjosës’,”.
Gazetari theksoi se burgosja e Nanos nuk ishte thjesht një akt politik, por një sakrificë që, sipas tij, ndihmoi në frenimin e përshkallëzimit të dhunës në vitin 1997.
“Fatos Nano u burgos politikisht, por ai u burgos për qytetarët shqiptarë. E them këtë gjë sepse nëse nuk do të burgosej ai, regjimi i dhunshëm në atë kohë do të kishte përshpejtuar vitin 1997.”
Ai kujtoi se Nano mori drejtimin e Partisë Socialiste në një moment kritik, kur ajo vinte nga një trashëgimi komuniste, dhe falë vizionit të tij, ajo u transformua në një forcë moderne dhe të domosdoshme për shoqërinë shqiptare.
“Unë e kam ndjekur politikën dhe sigurisht rrugëtimin e Fatos Nanos. Ai kishte shumë vështirësi sepse e mori PS-në në një moment kur ajo vetë vinte nga Partia Komuniste, një parti dogmatike, e pandryshueshme, prej druri, dhe pa Fatos Nanon ajo do të ishte e padobishme për shoqërinë shqiptare. Pa Fatos Nanon, PS do të ishte e padobishme për shoqërinë shqiptare. Ai e reformoi atë me mendje të hapur dhe mençuri,” – tha Çupi.
Një tjetër moment kyç në karrierën e Nanos, sipas analistit, ishte periudha kur ai u zgjodh kryeministër, në një Shqipëri të shkatërruar dhe të djegur. Çupi e përshkroi si një lider që përballoi tragjedinë me kthjelltësi dhe përgjegjësi të lartë, duke ndërtuar themelet e një ekonomie të tregut të lirë dhe një shoqërie të zhvilluar.
“Nano kishte një cilësi të rrallë: kalonte çdo krizë me qetësi dhe buzëqeshje, duke ruajtur kthjelltësinë dhe përkushtimin ndaj vendit,” – shtoi ai.
Duke ndarë momente nga kontaktet personale me Nanon, Çupi tha se kishte qëndruar pranë tij për vite me radhë dhe e kishte parë nga afër energjinë e jashtëzakonshme që ai kishte për të ndërtuar një Shqipëri më të mirë.
“Ai e donte popullin dhe atdheun me zemër. Ishte themeluesi i epokës së re, ai që hodhi hapin e parë drejt Bashkimit Evropian, përmes Paktit të Stabilizim-Asociimit”, theksoi Çupi.
Leave a Reply