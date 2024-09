Sondazhet tregojnë se gara për Shtëpinë e Bardhë është bërë shumë më e ngushtë që nga vendimi i presidentit aktual Joe Biden për t’u larguar, por mbetet një perspektivë shumë reale që Donald Trump mund të fitojë një mandat të dytë si president i SHBA.

Një eventualitet i tillë do të kishte pasoja shumë përtej tokës amerikane, me analistët që sugjerojnë se mund të jetë thelbësore për luftën në Ukrainë.

Dhe Phillips P O’Brien, profesor i studimeve strategjike në Universitetin e St Andrews, dhe Edward Stringer, një marshall në pension i RAF Air dhe bashkëpunëtor i lartë i qendrës së mendimit në Mbretërinë e Bashkuar Policy Exchange, thotë se një fitore e Trump mund ta lërë Evropën “në një vend të ngushtë”, dhe u bëri thirrje udhëheqësve në kontinent që të fillojnë planifikimin për atë rezultat.

“Deri në fund të janarit 2025, partneri më i rëndësishëm i kontinentit, Shtetet e Bashkuara, mund të udhëhiqet nga ish-presidenti Donald Trump, i cili ka thënë se do të inkurajonte Rusinë të bënte ‘çfarëdo dreqin të donte’ ndaj vendeve evropiane që nuk e bënë këtë”, shkruan ata në një artikull për revistën Foreign Policy.

“Administrata e mëparshme e Trumpit e tendosi marrëdhënien transatlantike dhe përsëritja e ardhshme pothuajse me siguri do të ishte më e keqe. I çliruar nga ndikimi i republikanëve tradicionalë atlantikë të cilët stafuan kabinetin e tij në mandatin e tij të parë, një Trump në mandatin e dytë do të përballej me më pak pengesa për të bërë mirë mbi kërcënimet e tij”.

Dyshja theksojnë se Trump ka paralajmëruar se ai do të shkurtojë menjëherë të gjithë ndihmën e SHBA për Kievin dhe do të kërkojë një fund të shpejtë të luftës, e cila ka të ngjarë të kërkojë që Ukraina t’i lëshojë një pjesë të konsiderueshme të territorit të saj Rusisë.

“Dhe ky mund të jetë vetëm fillimi,” vazhduan ata.

“Trump ka vënë në pikëpyetje prej kohësh vlerën e NATO-s, kështu që nuk është e paimagjinueshme që ai të heqë dorë nga angazhimi i SHBA-së për të mbrojtur Evropën.

Ai mund të zbatojë propozimin e përhapur gjerësisht të analistes Sumantra Maitra për ‘NATO-n e fjetur’, në të cilin ushtria amerikane do të ofronte mbështetje logjistike si mjetin e fundit, por do t’i linte Evropës të gjitha përgjegjësitë e tjera të mbrojtjes së NATO-s, ose do të ndiqte gjurmët e presidentit francez Charles de Gaulle, i cili hoqi Francën nga komanda ushtarake e NATO-s (por jo vetë aleancën) në 1966.”

Ata thanë se Trump mund të vepronte shpejt, duke u zotuar të mos urdhërojë kurrë trupat amerikane të luftojnë për Evropën.

“Europa, si rezultat, do të detyrohej të përballej me një krizë sigurie në një shkallë të tillë që nuk është përballur që nga Lufta e Dytë Botërore,” shkruanin ata.

Pas diskutimit të strategjisë së mundshme për Evropën nëse kjo situatë do të ndodhte, duke përfshirë spekulimet se cilat vende mund të ndërhynin për të zëvendësuar udhëheqjen ushtarake të SHBA-së, autorët argumentuan se vendet duhet të veprojnë me urgjencë për t’u përgatitur.

“Koha është një mall i çmuar në luftë. Dhe sot, me një luftë në pragun e saj dhe Shtetet e Bashkuara që kërcënojnë të shtyjnë sigurinë evropiane në pikën e saj më të pasigurt në dekada, kontinenti po e humb atë,” thonë ata.

“Vendet evropiane duhet të kishin filluar planifikimin për mundësinë e një rikthimi të Trumpit të paktën një vit më parë, kur shanset e larta për një rezultat të tillë u bënë të dukshme, duke i dhënë vetes më shumë kohë për të bërë përgatitjet.

Në vend të kësaj, qeveritë evropiane ngulën kokën në rërë. Nëse Trump zgjidhet, një mohim i tillë do të duhet të marrë fund. Shtetet evropiane të NATO-s do të detyrohen të veprojnë për të siguruar kontinentin dhe për të mbrojtur lirinë e popullit të tij.

Është shumë më mirë që ata t’i qasen asaj detyre me peshë sa më racionale dhe me aq largpamësi sa të jetë e mundur, sesa në një nxitim të rastësishëm.”