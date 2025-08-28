Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania kanë filluar procesin e rivendosjes së sanksioneve të mëdha të OKB-së ndaj Iranit. Masat ishin hequr sipas një marrëveshjeje të vitit 2015.
Kjo lëvizje vjen në një kohë, kur tensionet po përshkallëzohen përsëri mbi programin bërthamor të Iranit.
Ky veprim do të aktivizojë të ashtuquajturin mekanizëm rikthimi, i cili mund të rezultojë në rikthimin e sanksioneve brenda 30 ditësh.
Të treja vendet, pjesëmarrëse në marrëveshjen e vitit 2015, paralajmëruan dy javë më parë se ishin gati ta bënin këtë nëse Irani nuk pranonte një “zgjidhje diplomatike” deri në fund të gushtit.
Bisedimet midis Iranit dhe SHBA-së mbi programin e tij bërthamor nuk kanë rifilluar që nga qershori, kur SHBA-të bombarduan 3 baza bërthamore iraniane dhe Teherani u ndaloi inspektorëve të mbështetur nga OKB-ja të hynin në objektet e tij.
