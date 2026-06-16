Edhe pse armëpushimi në Liban ka hyrë në fuqi prej vetëm pak ditësh, banorët e qytetit të Nabatieh thonë se situata në terren mbetet e tensionuar dhe larg normalitetit.
Sipas burimeve të sigurisë të cituara nga Al Jazeera, ushtria izraelite po përpiqet të zgjerojë kontrollin e saj në zona të tjera të jugut të Libanit, ndërsa dronët izraelitë vazhdojnë të fluturojnë mbi rajon.
Banorët që janë rikthyer në zonë për të verifikuar dëmet në shtëpitë dhe pronat e tyre shprehen skeptikë se armëpushimi do të sjellë siguri afatgjatë.
“Ky është një konflikt që zgjat prej dekadash. Izraelit nuk mund t’i besohet dhe ne nuk mund të ndihemi kurrë të sigurt”, tha një prej banorëve, Mohammed Nasser.
Gjatë ofensivës së nisur më 2 mars, ushtria izraelite kishte lëshuar urdhër evakuimi për të gjithë qytetin e Nabatiehut, duke detyruar mijëra banorë të largoheshin nga shtëpitë e tyre.
Ndërkohë, banorë të tjerë pretendojnë se forcat izraelite po përpiqen të rimarrin pozicione strategjike që kishin kontrolluar gjatë pushtimit të jugut të Libanit në vitet 1990.
“Ushtria izraelite po tenton të vendoset në pozicione që ka mbajtur më parë, por rezistenca po e pengon këtë”, tha banori Hussein Badreddine.
Pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit, zhvillimet e fundit tregojnë se tensionet në kufirin Izrael-Liban mbeten të larta, ndërsa banorët e zonave të prekura vazhdojnë të jetojnë mes pasigurisë dhe frikës për një rikthim të luftimeve.
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