Njëmbëdhjetë vende të BE-së janë zotuar të lirojnë 20.5 milionë fuçi naftë nga rezervat strategjike deri në fund të janarit 2027, pasi paqëndrueshmëria e vazhdueshme në Lindjen e Mesme ngre shqetësime në lidhje me furnizimet me karburant përpara dimrit, sipas një dokumenti.
Belgjika, Danimarka, Franca, Gjermania, Greqia, Italia, Lituania, Luksemburgu, Holanda, Portugalia dhe Suedia ranë dakord të lëshojnë në treg fuçi të reja nafte pas deklaratës së udhëheqësve të G7 mbi sigurinë energjetike dhe një thirrje urgjente për veprim nga IEA.
“Ne, anëtarët e BE-së të nënshkruar më poshtë të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA), kemi ndërmarrë dhe po ndërmarrim veprime vendimtare për të rritur furnizimin me produkte të papërpunuara dhe të rafinuara në afat të shkurtër përmes çlirimit të vëllimeve të konsiderueshme të rezervave strategjike, përfshirë naftën”, thuhet në deklaratën e përbashkët.
Iniciativa u prezantua nga Ministri Francez i Energjisë, Roland Lescure, në margjinat e takimit të ministrave të energjisë në Luksemburg më 29 tetor.
Ajo zbuloi lëshimin e 42.6 milionë fuçive naftë dhe produkte të rafinuara në mars, në kuadër të një veprimi kolektiv të koordinuar nga IEA me seli në Paris.
Franca shqyrton mundësinë e lirimit të naftës në mënyrë emergjente, ndërsa presioni i SHBA-së rritet përpara takimit të G7-ës
Pothuajse gjysma e produkteve të rafinuara janë naftë, të cilën grupi i monitorimit të naftës i Komisionit Evropian e ka përshkruar si “të mbetur të ngjeshur”.
Ndërsa Brukseli pohon se nuk parashikohen “mungesa fizike”, Komisioneri i Energjisë Dan Jorgensen argumentoi se çmimet marramendëse do të përfundojnë duke i privuar më të prekshmit.
Nafta e papërpunuar Brent u tregtua me 112 dollarë më 20 tetor, nga nivelet e para luftës prej 40 dollarësh.
BE-ja është e ekspozuar ndaj ndërprerjeve të naftës në tregjet e karburanteve të rafinuara, të cilat ndikojnë në transportin rrugor, mallrat, bujqësinë dhe industrinë.
Lëshimi i stoqeve strategjike, nën presionin e administratës së Shteteve të Bashkuara , mund të ndihmojë në rritjen e menjëhershme të furnizimit dhe lehtësimin e presioneve të tregut.
Megjithatë, analistët e shohin atë si një masë të përkohshme dhe jo si një zgjidhje për dobësitë themelore në sistemin energjetik të bllokut.
The post Frikat nga kriza energjetike, 11 vende të BE-së do të lirojnë 20.5 milionë fuçi naftë nga rezervat strategjike appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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